El coche fúnebre con los restos mortales del futbolista Jesús de Miguel llegando a la iglesia de Navahermosa (Toledo). Ángela Pulido Díaz

El pueblo de Navahermosa despide entre lágrimas a Jesús de Miguel: el futbolista que nunca olvidó sus raíces

A las tres de la tarde, las campanas de la Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel de Navahermosa (Toledo) anunciaban la llegada del féretro con los restos mortales del futbolista Jesús de Miguel, conocido entre los suyos como 'Demi'.

El coche fúnebre avanzaba hasta el atrio del templo, donde esperaba el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro. El tañido de las campanas rompía el silencio de un pueblo reunido para despedir a uno de los suyos.

A un muchacho que, pese a haber recorrido tantos vestuarios y campos de fútbol, nunca dejó de volver a casa.

Unos minutos antes, la comitiva partía del tanatorio municipal. La cruz parroquial, acompañada por cuatro feligreses que portaban velas encendidas, abría el cortejo.

Detrás, el coche fúnebre. Y, tras él, su familia. Sus padres, Jesús y Raquel, su pareja y madre de su hija, su abuelo, primos, caminaban abatidos, sosteniendo como podían un dolor para el que no existen palabras.

Los padres del futbolista, rotos de dolor. Ángela Pulido Díaz

Dentro de la iglesia esperaba una multitud. Familiares, amigos, vecinos, compañeros y representantes de clubes de toda España han viajado hasta Navahermosa para acompañar a la familia en esta despedida.

Una ovación cerrada cuando restaban cinco minutos de las cuatro de tarde, tanto en el interior del tempo como en el exterior, se convertía en el primer homenaje en memoria de 'Demi'.

El aplauso cerrado se repetía justo minutos después, de nuevo tras las palabras de recuerdo de familiares.

"Tenía muchísimas cualidades y un gran corazón, siempre estarás en nuestras vidas. Te queremos un montón". Pudo escucharse antes de un nuevo y emocionante aplauso.

Había coronas de flores llegadas de distintos lugares y de distintas etapas de la vida de Jesús. La de su amigo Dani; la de sus amigos Sando, Ampuero y Torrens; las del Fuenlabrada, el Lugo, el Castellón, el Salamanca y el CD Tenerife. También una de la afición.

Flores que hablan de amistades, vestuarios, ciudades y equipos, de una vida en la que Jesús de Miguel ha ido dejando huella mucho más allá de su pueblo.

Alejado del foco mediático

En estos momentos de dolor, la expectación mediática desprendió María, su pareja, una frase que resumía el carácter de Jesús de Miguel. "Vais a meter la cámara dentro, y él las odiaba", exclamó, rota.

María, pareja de De Miguel, de luto riguroso. Ángela Pulido Díaz

Una petición breve, pronunciada en medio del dolor, que decía mucho de la persona a la que Navahermosa estaba despidiendo. Porque Jesús era un hombre discreto, alejado del foco mediático, sencillo.

Así le recuerdan quienes le conocieron desde pequeño. Alguien que no necesitaba llamar la atención, que prefería mantenerse lejos de las cámaras y que regresaba a su pueblo siempre que tenía ocasión.

Y quizá por eso la despedida ha tenido tanto de íntima, pese a la enorme dimensión que ha alcanzado su muerte.

Porque antes que futbolista, antes que delantero y antes que jugador de tantos equipos, Jesús era el hijo de una familia de Navahermosa, el padre de una pequeña de poco más de un año, el confidente de su pareja María que hoy tiene que aprender a vivir con su ausencia y el amigo de quienes todavía no pueden creer lo ocurrido.