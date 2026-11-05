El nuevo proyecto de Santa Cruz del Retamar (Toledo): un área logística de 3,5 millones de m2 en las inmediaciones de la A-5

La provincia de Toledo sigue su camino para convertirse en uno de los epicentros logísticos del país.

La localidad de Santa Cruz del Retamar proyecta la construcción de Los Vallejones: un área logística de 3,5 millones de metros cuadrados diseñada en diferentes fases que pretende favorecer la implantación de empresas, atraer inversión y generar empleo en la comarca.

Así lo detalla la Diputación de Toledo en nota de prensa tras el encuentro mantenido entre la presidenta de la institución provincial, Concepción Cedillo, y el alcalde del municipio, Ángel Martín, donde han abordado las principales inversiones locales de futuro.

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, junto al alcalde de Santa Cruz del Retamar, Ángel Martín. Diputación de Toledo

La primera actuación contempla el desarrollo de aproximadamente 650.000 metros cuadrados en un enclave estratégico "posición estratégica extraordinaria" en las inmediaciones de la autovía A-5 y el corredor Madrid-Lisboa para la operativa de grandes almacenes y plataformas de distribución, ha destacado el regidor.

Por su parte, Cedillo ha señalado que Santa Cruz del Retamar "cuenta con el compromiso de la Diputación" para "seguir avanzando en los proyectos que pueden abrir nuevas oportunidades para el futuro y generar actividad y empleo", ha señalado Concepción Cedillo.