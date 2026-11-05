La muerte de Jesús de Miguel reabre el debate sobre la asistencia médica en los campos de fútbol

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) lleva tiempo reclamando una revisión de los protocolos sanitarios y de asistencia médica en los campos de fútbol. Así lo ha reiterado su presidente, David Aganzo, tras el fallecimiento de Jesús de Miguel, el futbolista de 30 años natural de Navahermosa (Toledo), que ha perdido la vida.

El dirigente, en declaraciones a los medios previas al funeral del joven futbolista, ha considerado necesario garantizar que todos los encuentros, independientemente de la categoría, cuenten con los medios adecuados para responder ante cualquier emergencia.

"Nosotros desde la asociación ya llevamos tiempo demandando ese tipo de protocolos. En Tercera División el año pasado perdimos a un compañero en Cantabria también", ha recordado Aganzo, que ha insistido en que la seguridad sanitaria no debe limitarse al fútbol profesional.

En este sentido, ha reconocido que los jugadores de Primera y Segunda División cuentan con unas condiciones laborales diferentes a las de otras categorías, pero ha defendido que todos los futbolistas necesitan las mismas garantías básicas cuando saltan al terreno de juego.

Por ello, Aganzo ha considerado que la Federación debe garantizar la presencia de profesionales sanitarios y medios de asistencia en los campos. "La Federación debería tener sus profesionales, que la gente pueda mantenerse, ya sea un espectador al que le pueda dar cualquier tipo de infarto o cualquier situación", ha explicado.

El presidente de AFE ha defendido también que los encuentros de las categorías nacionales dispongan de ambulancia, asistencia y profesionales preparados para intervenir ante una emergencia. Una dotación que, a su juicio, el fútbol español tiene capacidad para asumir.

"¿Será muy caro? ¿No lo será? Creo que el fútbol tiene capacidad como para soportar todo este gasto", ha afirmado. Además, ha rechazado que se considere un desembolso prescindible. "Yo no creo que sea un gasto, yo creo que es una inversión".

La asociación pretende revisar los protocolos para evitar que una tragedia como la de Jesús de Miguel vuelva a repetirse. "Lógicamente, los protocolos intentaremos revisarlos para saber si ha tenido alguna circunstancia o se puede mejorar", ha añadido.

Suspender la jornada

Junto a la revisión de los protocolos sanitarios, David Aganzo ha reiterado la petición de suspender la jornada deportiva de este fin de semana como muestra de respeto y duelo por el fallecimiento de Jesús de Miguel.

El presidente de AFE considera que resulta difícil entender que, mientras algunos compañeros y familiares todavía están despidiendo al futbolista, otros tengan que saltar al campo para disputar sus respectivos encuentros.

"Creo que esta jornada es de luto. Entendemos que ha habido muchísimas cosas, pero un compañero nuestro falleció, un compañero nuestro ha muerto en un campo de fútbol y entendemos que el mayor cariño que podemos darles es una jornada de luto", ha manifestado.

Aganzo ha reconocido que entiende los intereses económicos y organizativos que rodean a las competiciones, pero ha pedido que se tenga en cuenta el impacto emocional que la pérdida está teniendo entre los futbolistas.

"Entiendo la parte económica, entiendo la parte de la industria, lo entiendo todo", ha señalado, para añadir que "hoy enterramos, el sábado en Tenerife tendrá un homenaje y habrá compañeros que estén en Tenerife despidiéndose de él y gente compitiendo", ha cuestionado.

El dirigente también ha apelado a la Federación y a LaLiga para que comprendan la petición de los futbolistas y ha reclamado una respuesta conjunta del fútbol español. "Desgraciadamente, la UEFA no pudimos pararlo porque fue automáticamente, pero creo que a nivel España deberíamos de ser ejemplares y tomar esa decisión", ha afirmado.

"Todos nos sentimos Jesús de Miguel, todos estamos terriblemente destrozados", ha concluido.