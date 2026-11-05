Fallece a los 75 años Juan José García, histórico alcalde socialista de La Puebla de Montalbán (Toledo)

El PSOE de la provincia de Toledo ha informado del fallecimiento a los 75 años de Juan José García Rodríguez, histórico alcalde de La Puebla de Montalbán entre 1991 y 2005.

Los socialistas han expresado su "pesar" y han trasladado su más sentido pésame a la familia, amistades y seres queridos.

Como han relatado, Juanjo -como lo conocían sus vecinos- fue uno de los alcaldes que más tiempo ha estado al frente del Ayuntamiento en la democracia.

🖤 Lamentamos el fallecimiento de Juan José García Rodríguez, alcalde socialista de La Puebla de Montalbán durante catorce años. Recordamos con cariño a Juanjo y su dedicación a su pueblo. Nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos. https://t.co/qtNg2vjEmV — PSOE Provincia de Toledo (@psoetoledo) November 5, 2026

Durante su etapa se construyeron nuevos centros educativos, un depósito de agua y un cementerio, además de que se completó la pavimentación del casco urbano.

Asimismo, en el ámbito cultural, destaca uno de los proyectos más emblemáticos llevados a cabo en el municipio: el Museo La Celestina, que dio a la localidad un espacio dedicado a la obra de Fernando de Rojas.

Desde EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha mostramos nuestro pesar por esta luctuosa noticia y acompañamos en el sentimiento a la familia y a los amigos.