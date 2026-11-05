Juan José García.

Juan José García. PSOE

Toledo

Fallece a los 75 años Juan José García, histórico alcalde socialista de La Puebla de Montalbán (Toledo)

Estuvo al frente del Ayuntamiento un total de 14 años.

Más información: Muere Juan José García Ciudad, histórico alcalde de Calzada de Calatrava (Ciudad Real)

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El PSOE de la provincia de Toledo ha informado del fallecimiento a los 75 años de Juan José García Rodríguez, histórico alcalde de La Puebla de Montalbán entre 1991 y 2005.

Los socialistas han expresado su "pesar" y han trasladado su más sentido pésame a la familia, amistades y seres queridos.

Como han relatado, Juanjo -como lo conocían sus vecinos- fue uno de los alcaldes que más tiempo ha estado al frente del Ayuntamiento en la democracia.

Durante su etapa se construyeron nuevos centros educativos, un depósito de agua y un cementerio, además de que se completó la pavimentación del casco urbano.

Asimismo, en el ámbito cultural, destaca uno de los proyectos más emblemáticos llevados a cabo en el municipio: el Museo La Celestina, que dio a la localidad un espacio dedicado a la obra de Fernando de Rojas.

Desde EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha mostramos nuestro pesar por esta luctuosa noticia y acompañamos en el sentimiento a la familia y a los amigos.