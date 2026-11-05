Denuncian que el juzgado que investiga el accidente de Urda presenta la peor tasa nacional de resolución de asuntos

CCOO ha denunciado las "condiciones precarias" en las que el Juzgado de Orgaz ha asumido la investigación del accidente ferroviario del pasado 28 de octubre entre Urda y Los Yébenes que ha costado la vida a 69 personas.

El sindicato lamenta que Orgaz sea el partido judicial con peor tasa de resolución de asuntos y con mayor tasa de pendencia, según la estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), mientras que su plantilla de personal funcionario es inferior a la de otros muchos Tribunales de Instancia con menor carga de trabajo.

En un comunicado, explican que el Tribunal de Instancia de Orgaz ingresó 4.201 asuntos judiciales y tiene una plantilla de 2 plazas judiciales, 2 de Letrado de la Administración de Justicia y 14 plazas del resto de personal funcionario (4 de Gestión procesal, 7 de Tramitación Procesal y 3 de Auxilio Judicial).

CCOO apunta que ha reclamado "reiteradamente" al Ministerio de Justicia el incremento de plantillas en decenas de Tribunales de Instancia de su ámbito de gestión para adecuarlas a las cargas de trabajo que, para el caso de Orgaz, se concretan en 1 de LAJ, 3 de Gestión, 3 de Tramitación y 2 de Auxilio.

Además, en este ámbito de gestión del Ministerio de Justicia, la plantilla de personal funcionario de Orgaz es inferior, por ejemplo, a la de los Tribunales de Instancia de Mula y Manzanares (en los tres cuerpos funcionariales), Villarcayo (en los cuerpos de Gestión y Auxilio), Villarrobledo (en el cuerpo de Gestión), Almansa y Daimiel (en el cuerpo de Tramitación) o Yecla y Jumilla (en el cuerpo de Auxilio), "partidos judiciales, todos ellos, con menor número de asuntos ingresados aunque también necesitados, como muchos otros, de incrementos de plantilla por su sobrecarga de trabajo".

El sindicato argumenta que esta escasez de personal funcionario es el "factor determinante" para que el estado de la tramitación de asuntos sea para CCOO "absolutamente inaceptable".

"Si ingresaron 4201 asuntos en 2025, solo pudieron resolverse 2375, cifras que sitúan al Tribunal de Instancia de Orgaz a la cola de toda España en tasa de resolución, mientras que los asuntos pendientes se siguen incrementando año tras año pese al sobresfuerzo del personal", lamentan.

Esta situación, además de ser "inasumible" para el Servicio Público que debería prestarse a la ciudadanía, genera directamente "riesgos para la salud laboral de los trabajadores y las trabajadoras ya que la sobrecarga de trabajo es un factor esencial para los riesgos psicosociales de salud laboral; y sumamos a ello el abandono de las instalaciones y mobiliario en esta oficina judicial, absolutamente obsoletos y que no cumplen los mínimos exigibles en materia de prevención de riesgos laborales", añaden.

Refuerzo por el accidente

Desde CCOO, señalan que la asunción por parte de este Juzgado de la investigación del siniestro ferroviario obliga al Ministerio de Justicia, "sin excusas posibles", a reforzar estas plantillas, tanto de carácter general para adecuarlas a las cargas de trabajo ordinarias como para atender con garantías el proceso penal de instrucción del accidente.

En este sentido, recuerdan que la administración ya ha adoptado medidas con un juez de refuerzo para el despacho de los asuntos ordinarios y, además, un juez de apoyo a la jueza número 2, la que se encargará en exclusiva de la investigación.

Sin embargo, lamentan que "el Ministerio de Justicia no ha actuado aún con medidas de refuerzo para el personal funcionario, absolutamente imprescindibles para atajar esta situación con garantías".

"De nada vale poner jueces de refuerzo si no se acompaña del personal necesario para la tramitación del proceso penal", agregan.

Para la atención a estas situaciones de elevada pendencia y de coyuntura por macrocausas judiciales sobrevenidas (la del accidente ferroviario, en este caso), CCOO ha reclamado el establecimiento de Servicios de Apoyo de ámbito provincial, propuesta que ha sido rechazada "incomprensiblemente" por el Ministerio de Justicia que a ojos del sindicato, "carece de un proyecto consistente para dar una solución efectiva, más allá de, en el mejor de los casos, de la respuesta tradicional, que ya ha mostrado su ineficacia, de nombrar personal interino de refuerzo, y solo en el caso de disponibilidad presupuestaria, que no garantiza la experiencia profesional necesaria para atender con prontitud y calidad esta insuficiencia de plantillas".