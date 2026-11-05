Imagen de archivo de la procesión del Cristo de Urda. Real Achicofradía del Cristo de la Vera Cruz

El Cristo de Urda saldrá del pueblo por primera vez en 400 años para presidir el funeral por las víctimas en Toledo

La imagen del Cristo de la Vera Cruz de Urda dejará la localidad por primera vez en sus 400 años de historia para presidir el próximo martes 10 de noviembre el funeral que acogerá la Catedral Primada de Toledo por las 69 víctimas mortales que se produjeron el pasado martes entre este municipio y Los Yébenes.

Según ha explicado en una entrevista en Castilla-La Mancha Media (CMM) el arzobispo toledano, Francisco Cerro Chaves, la imagen del Cristo de Urda, como es conocido popularmente, ocupará el lugar reservado a la Virgen del Sagrario y estará acompañado por 69 velas, una por cada fallecido en el choque entre un tren AVE y otro Iryo.

Se prevé que la talla sea desplazada por un camión especializado en traslado de obras de arte el próximo lunes por la noche para estar presente en la misa del martes en la Seo toledana.

Este traslado se erige como un momento histórico del que no existen precedentes, tal y como han confirmado fuentes de la parroquia de Urda a Efe.

Y es que desde que el 30 de junio de 1596 la imagen realizada por el imaginero Luis de Villoldo fuera entregada a la Real Archicofradía del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, no existe constancia de que haya abandonado el pueblo.

De esta manera, el Cristo de Urda volverá a encabezar un oficio religioso por las víctimas, como ya ocurriese el pasado sábado en la misa celebrada en la parroquia urdeña por monseñor Cerro Chaves junto al párroco local y al de Los Yébenes, dos sacerdotes que dieron apoyo emocional y espiritual a los afectados durante las labores de rescate.

En la víspera de esa celebración, la población de Urda se volcó en otro acto extraordinario, el traslado del Cristo desde su basílica a la parroquia en una procesión presidida por un silencio emocionante y sobrecogedor.

De manera ordinaria, este Cristo que goza de una gran veneración en toda la comarca y la región, abandona su basílica para procesionar por las calles de Urda dos veces al año. La más multitudinaria se produce el 28 de septiembre, día marcado en el calendario para cientos de fieles de este Nazareno que acuden en peregrinación hasta el municipio toledano. La otra ocasión en la que desfila por las calles de Urda es durante el Jueves Santo.

Presencia de los Reyes

Pese a que el oficio religioso del próximo martes no goza del rango de Funeral de Estado, está confirmada la presencia de los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, quienes apenas 24 horas después del accidente también visitaron a los heridos ingresados en el Hospital Universitario de Toledo.

De igual modo, desde el Partido Popular también ha informado de la asistencia de su presidente y candidato en las elecciones generales del 29 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo.

Por parte del Gobierno central, la ministra de Educación y Formación Profesional, Milagros Tolón, ha asegurado en un acto en Toledo este jueves que habrá representación de algún miembro del Gabinete actual, aunque no ha precisado quién.