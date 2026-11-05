Tramo de la TO-1444 con basura en uno de los arcenes. PSOE Toledo

Una carretera llena de arena y basura: el "riesgo" que denuncia el PSOE en tres pueblos de la provincia de Toledo

Más de 6.000 vecinos de los municipios toledanos de Otero, Santa Olalla y El Casar de Escalona se están viendo afectados, según denuncia el PSOE, por problemas en la carretera provincial TO-1444, derivados de las carencias de limpieza y la falta de seguridad de la vía.

Los socialistas aseguran que la acumulación de tierra en la calzada y de basura depositada en uno de los arcenes de esta carretera están dificultando la circulación y se están convirtiendo en un importante riesgo para quienes la transitan.

Ante esta situación, el PSOE de estas tres localidades afectadas ha reclamado una intervención inmediata, mientras que el Grupo Socialista en la institución provincial, con Tita García como portavoz, registrará un escrito respaldando estas demandas.

Otero, Santa Olalla y El Casar de Escalona están gobernados por el Partido Popular, la misma formación que comanda la Diputación de Toledo junto a Vox. Desde el Grupo Socialista en la institución provincial han avanzado que presentarán y reclamarán una intervención en la zona más deteriorada y medidas que garanticen unas condiciones adecuadas de limpieza.

Una situación que aumenta los tiempos de desplazamiento y dificulta el tránsito. Los grupos municipales socialistas han advertido de que el estado de la TO-1444 está dejando prácticamente intransitable ese tramo, obligando a los usuarios a realizar recorridos más largos para, en ocasiones, tener que incorporarse a la autovía A-5.

Unida a estas problemáticas, desde el PSOE señalan que hay que sumar las deficiencias de iluminación vial y señalización de los pasos de peatones, que a su juicio, también requieren una respuesta de la institución provincial.

En cuanto a la insuficiente iluminación, han solicitado que se estudie su mejora en los entornos de las paradas situadas fuera del núcleo urbano, a lo que, según señalan, muchos pasajeros y pasajeras acceden andando.

Tal y como indican, el objetivo de esta medida es facilitar la visibilidad en estos puntos y mejorar la seguridad tanto de quienes utilizan el transporte público como de quienes utilizan el transporte público como de aquellos que circulan por la carretera.

Más autobuses

A esta batería de demandas se incorpora la petición a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que valoren aumentar las frecuencias de autobuses que conectan la zona con Madrid y Toledo, con el objetivo de facilitar los desplazamientos y ofrecer una mejor respuesta a las necesidades de sus habitantes.

En este sentido, el Grupo Socialista ha exigido al Gobierno provincial que asuma sus competencias y dé una respuesta urgente a las demandas ciudadanas.