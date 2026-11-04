Estos vehículos, como el de la imagen, operan en ciudades turísticas de Europa y España. Turismointeriordemalaga

Veto total a los ‘tuk-tuks’ en Toledo y guerra por el párking de Safont: frente contra la ordenanza de movilidad

La futura Ordenanza Municipal de Movilidad de Toledo abre un nuevo frente de debate en torno al modelo turístico y la saturación del tráfico en la capital regional.

Entre el paquete de 16 alegaciones y la enmienda a la totalidad registradas por el Grupo Municipal Socialista contra el borrador del equipo de Gobierno, destacan dos medidas de calado: blindar el Casco Histórico prohibiendo cualquier autorización a los ‘tuk-tuks’ turísticos y acometer un vuelco en la gestión del parking de Safont.

En cuanto a la protección del viario monumental, el foco se sitúa sobre el artículo 29 bis del proyecto normativo. El texto inicial redactado por el Ayuntamiento prohíbe el acceso y circulación de servicios recreativos y turísticos en el Casco, pero deja abierta la puerta a su implantación.

Es ahí donde el PSOE ha encontrado una de las debilidades de la ordenanza que incorpora la coletilla «salvo autorización expresa o habilitación prevista en esta ordenanza».

La propuesta socialista busca así frenar en seco cualquier margen de discrecionalidad municipal para este tipo de transportes. Su enmienda suprime esa salvedad general y restringe la posibilidad de autorización únicamente a los medios colectivos clásicos, como son los autobuses y los trenes turísticos.

De esta forma, el PSOE decreta una prohibición absoluta y sin excepciones para "tuk-tuk, triciclos motorizados, cuatriciclos ligeros y vehículos análogos" destinados al transporte recreativo de visitantes.

El objetivo, como argumentan en el documento de alegaciones que han registrado en el Ayuntamiento, es evitar que el Casco Histórico abra la puerta a este modelo de negocio, cada vez más controvertido en otras ciudades Patrimonio de la Humanidad.

Choque por Safont

El otro gran caballo de batalla normativo se traslada al aparcamiento disuasorio de Safont, regulado por la zona magenta. El borrador del Gobierno local plantea un filtro muy restrictivo para las tarifas especiales, ya que fija un cupo máximo de 400 tarjetas autorizantes por estricto orden de solicitud.

Esas tarjetas estarán reservadas en exclusiva a trabajadores no empadronados que ejerzan en el Casco Histórico, un matiz con el que el PSOE no está de acuerdo.

Un operario señaliza con pintura magenta las plazas del aparcamiento de Safont en enero de 2025. Javier Longobardo

Desde la oposición, reclaman eliminar ese tope de 400 permisos para no discriminar, aseguran, a decenas de usuarios habituales, al tiempo que piden universalizar la medida.

Para ello, solicitan que puedan beneficiarse trabajadores no empadronados de cualquier punto de la ciudad y que se reconozca de manera explícita el derecho de acceso a los estudiantes foráneos.

De forma paralela, las alegaciones buscan rebajar la exigencia ambiental para acogerse a los descuentos del parking, extendiendo las ventajas previstas para los coches de etiqueta CERO también a los vehículos ECO, además de suprimir el requisito de registro municipal previo para que la bonificación se active de forma telemática.