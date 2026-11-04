Velázquez denuncia un "fallo sistémico" del Ministerio de Transportes por los retrasos del AVE Toledo-Madrid

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha denunciado este miércoles un "fallo sistémico" del Ministerio de Transportes y Movilidad Urbana en las actuaciones que afectan a la ciudad, tanto por las obras que siguen sin arrancar como por los retrasos que, según ha asegurado, se están produciendo en la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Toledo y Madrid.

Durante una visita a la capital castellanomanchega del portavoz nacional del PP, Borja Sémper, el regidor ha criticado la situación de diferentes infraestructuras pendientes y ha reclamado al Gobierno central que cumpla sus compromisos.

A preguntas de los periodistas sobre las obras del tercer carril de la TO-23, Velázquez ha recordado que el proyecto fue anunciado para noviembre de 2022 y que, cuatro años después, todavía no ha comenzado.

Velázquez visita Sémper en Toledo. Ayuntamiento Toledo

Además, ha reprochado al delegado del Gobierno que comprometiera su palabra asegurando que los trabajos arrancarían en octubre, algo que, según ha señalado, tampoco ha sucedido. "Las obras no han comenzado", ha lamentado el alcalde, que ha pedido a las administraciones que "digan la verdad a los ciudadanos".

Retrasos en el AVE

Velázquez también ha puesto el foco en otras actuaciones del Ministerio de Transportes que afectan a Toledo. Entre ellas, ha mencionado el proyecto de la conexión de alta velocidad Madrid-Lisboa a su paso por la ciudad y la construcción del puente que uniría Azucaica con el barrio del Polígono.

A estos proyectos pendientes ha sumado los problemas en el servicio ferroviario entre Toledo y Madrid. El alcalde ha asegurado que los retrasos de una hora en los trenes de alta velocidad se han vuelto a repetir este martes y miércoles, una situación que, a su juicio, evidencia un problema que perjudica a los ciudadanos.

El regidor ha acusado al Gobierno nacional de centrarse en la "propaganda", el "teatro" y "las redes sociales" en lugar de ejecutar las infraestructuras comprometidas. Frente a ello, ha defendido que un Ejecutivo del PP "vendrá a solucionar" estos problemas.

"Necesitamos viviendas"

Las críticas al Ejecutivo central también han alcanzado a las políticas de vivienda. Desde los terrenos de la Zona de Contacto, entre los barrios del Polígono y Santa Bárbara, Velázquez ha denunciado la "nada más absoluta" en las actuaciones del Gobierno nacional a través de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES).

El alcalde ha señalado que en estas parcelas, propiedad de SEPES, se podría "construir ya" para responder a la demanda de vivienda existente en Toledo. Sin embargo, ha criticado que las actuaciones realizadas hasta ahora se han limitado a un desbroce de los terrenos y a la elaboración de un estudio.

Borja Sémper en Toledo. Ayuntamiento Toledo

Por su parte, Borja Sémper ha advertido de que la vivienda se ha convertido en el principal problema de los ciudadanos con Pedro Sánchez al frente del Gobierno. El portavoz nacional del PP ha defendido que "España necesita construir vivienda" y ha criticado que el Estado mantenga suelo paralizado.

En este sentido, ha reclamado un cambio en la ley del suelo y el fin de la burocracia para facilitar la construcción de nuevas viviendas.