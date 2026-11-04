Los Reyes de España durante su visita a los heridos en el Hospital de Toledo. Ángela Pulido Díaz

Los Reyes y Feijóo confirman su asistencia al funeral por las víctimas del accidente de Urda el 12 de noviembre en Toledo

Los Reyes de España y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, asistirán al funeral por las víctimas del accidente de Urda que se celebrará el 12 de noviembre en la Catedral Primada de Toledo.

Así lo han trasladado tanto fuentes de la Casa Real como del PP. En cuanto a la posible asistencia de miembros del Gobierno central, fuentes de la Delegación en Castilla-La Mancha consultadas por este medio han trasladado que todavía no se ha tomado una decisión oficial.

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha está prevista la asistencia del presidente Emiliano García-Page, quien también asistió el pasado sábado al oficio religioso que se celebró en la iglesia parroquial de Urda.

Ha sido el arzobispo toledano, Francisco Cerro Chaves, el que este jueves ha confirmado que finalmente la fecha elegida para "pedir por las víctimas y acompañar a los familiares que seguimos llevando en el corazón"

Cerro Chaves ha explicado que en la celebración participará "toda la Archidiócesis de Toledo" así como los cinco obispos de Castilla-La Mancha y el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Javier Argüello, así como otros obispos de diferentes puntos de España.

La elección del 12 de noviembre tiene que ver con que ya habrá pasado un "tiempo prudencial" para que los familiares de los fallecidos "hagan sus funerales con sus propios miembros" , a los cuales "hemos querido estar siempre cerca" después de "este drama tan tremendo", ha expresado el obispo primado.

Este oficio religioso será el segundo que se celebrará en la provincia en memoria de las 69 víctimas mortales del accidente después de que tuvo lugar el pasado sábado en la parroquia San Juan Bautista de Urda y que también fue celebrado por monseñor Cerro junto a los párrocos de Urda y Los Yébenes.

Casa Sacerdotal

Por otro lado, la directora de la Casa Diocesana de Ejercicios 'El Buen Pastor' de Toledo, Marta Gómez, ha informado que unas 400 personas han pernoctado y cerca de 1.000 han sido atendidos a lo largo de toda la semana, según ha recogido Efe.

Marta Gómez ha agradecido la colaboración y la ayuda de todos, así como de aquellos que no han podido acudir presencialmente al recinto y lo han hecho mediante "la importancia de la oración, que también ha sido muy importante" y eso "se ha notado".



Asimismo, Gómez ha agradecido la labor de todas las instituciones que han prestado servicio a las familias, entre ellas, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Toledo o la Diputación Provincial, así como Cáritas, Cruz Roja, Banco de Alimentos o la Asociación de Empresas de Castilla la Mancha, entre otras.



El Buen Pastor "siempre" contaba de manera activa con entre 50 y 60 personas, mínimo, prestando ayuda y apoyo a los afectados.