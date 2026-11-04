Resignación en una nueva mañana de caos en la estación de tren de Toledo: colas y retraso en los trayectos de primera hora

Los toledanos que cada mañana utilizan el tren Avant para desplazarse a trabajar a Madrid se están acostumbrando a vivir con el caos después de que este jueves se haya producido otra mañana de colas y retrasos en la estación toledana.

Varios afectados han confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que el tren que debería haber salido a las 6:45 horas hacia la capital madrileña ha comenzado a arrastrar una demora de la que se han visto afectados el resto de trayectos programados.

Así, el convoy inmediatamente posterior, el de las 7:25 horas, ha partido minutos antes de las 8:00 horas, cuando en el andén ya se encontraban los usuarios que habían adquirido su billete para desplazarse en el tren de las 7:55 horas.

De esta manera, estos últimos usuarios han visto como su retraso se iniciaba sobre las 8:10 horas, un cuarto de hora después del horario previsto.

Sin explicación de Renfe

Y todo ello sin que desde Renfe les hayan ofrecido explicación alguna sobre el motivo de las demoras.

"Lo peor es que no hay previsión de que esto vaya a mejorar, al contrario", ha asegurado una usuaria a este medio en relación al calendario de protestas desde el 10 de noviembre y huelga para el 17 de noviembre convocados por los sindicatos ferroviarios.

Interior de la estación de tren de Toledo este jueves. E.E. CLM

Esta situación no es nueva para los cientos de toledanos que cada mañana recurren a este medio de transporte para acudir a sus puestos de trabajo en Madrid, acostumbrados a retrasos e incidencias prácticamente cada semana.

Sin embargo, desde que el pasado miércoles se produjera el choque entre un tren AVE y otro de Iryo entre los Yébenes y Urda, que ha costado la vida a 69 personas, los problemas se han repetido casi a diario llevándoles a pasar del enfado a la resignación.