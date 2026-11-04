Resignación en una nueva mañana de caos en la estación de tren de Toledo: colas y retraso en los trayectos de primera hora
Los trenes de las 6:45, 7:25 y 8:55 horas han arrastrado demoras que han sobrepasado la media hora.
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Los toledanos que cada mañana utilizan el tren Avant para desplazarse a trabajar a Madrid se están acostumbrando a vivir con el caos después de que este jueves se haya producido otra mañana de colas y retrasos en la estación toledana.
Varios afectados han confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que el tren que debería haber salido a las 6:45 horas hacia la capital madrileña ha comenzado a arrastrar una demora de la que se han visto afectados el resto de trayectos programados.
Así, el convoy inmediatamente posterior, el de las 7:25 horas, ha partido minutos antes de las 8:00 horas, cuando en el andén ya se encontraban los usuarios que habían adquirido su billete para desplazarse en el tren de las 7:55 horas.
De esta manera, estos últimos usuarios han visto como su retraso se iniciaba sobre las 8:10 horas, un cuarto de hora después del horario previsto.
Sin explicación de Renfe
Y todo ello sin que desde Renfe les hayan ofrecido explicación alguna sobre el motivo de las demoras.
"Lo peor es que no hay previsión de que esto vaya a mejorar, al contrario", ha asegurado una usuaria a este medio en relación al calendario de protestas desde el 10 de noviembre y huelga para el 17 de noviembre convocados por los sindicatos ferroviarios.
Esta situación no es nueva para los cientos de toledanos que cada mañana recurren a este medio de transporte para acudir a sus puestos de trabajo en Madrid, acostumbrados a retrasos e incidencias prácticamente cada semana.
Sin embargo, desde que el pasado miércoles se produjera el choque entre un tren AVE y otro de Iryo entre los Yébenes y Urda, que ha costado la vida a 69 personas, los problemas se han repetido casi a diario llevándoles a pasar del enfado a la resignación.