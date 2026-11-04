El PP defenderá en las Cortes una PNL que recoge "las necesidades de Talavera" y pide su apoyo al PSOE

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reclamado al PSOE que apoye la Proposición No de Ley (PNL) que su grupo parlamentario defenderá este jueves en las Cortes para dar respuesta a las necesidades de Talavera de la Reina y su comarca.

Así lo ha expresado tras mantener una reunión de trabajo con el alcalde talaverano, José Julián Gregorio, asegurando que esta PNL recoge las principales reivindicaciones de la ciudad.

Núñez cree que "Talavera no necesita más promesas, necesita que se cumplan las que lleva más de una década escuchando".

"Esta PNL plantea una apuesta integral por Talavera, con actuaciones destinadas a modernizar sus infraestructuras, mejorar las comunicaciones con Madrid, adecuar los accesos a la ciudad e impulsar los desarrollos industriales y logísticos que permitan aprovechar su posición estratégica en el eje Madrid-Lisboa", ha afirmado.

Además, ha detallado que en materia sanitaria recoge la necesidad de ampliar el hospital de Talavera, dotarlo de una segunda UVI y mejorar sus infraestructuras y cartera de servicios para garantizar una atención adecuada a los ciudadanos de la ciudad y de toda su comarca.

Y un paso adelante en las infraestructuras sociales, con la construcción de una residencia de mayores, la protección y promoción de la cerámica talaverana, el apoyo a los profesionales y la mejora del entorno de los embalses.

"Estamos hablando de actuaciones necesarias, de reivindicaciones justas y de compromisos que el propio Gobierno regional ha anunciado en numerosas ocasiones. Este jueves será el momento de que los grupos parlamentarios se posicionen sobre el futuro de Talavera de la Reina y respalden las actuaciones que recoge la PNL del PP", ha expresado.

Al respecto, ha recordado que es el momento de dar "una mayor respuesta a los ciudadanos". "Ahora que el Gobierno presume de una recaudación histórica y de disponer de más recursos que nunca, no hay ninguna excusa para seguir retrasando las inversiones que Talavera necesita. Si hay más dinero, tiene que haber más gestión", ha finalizado.

"Un bombazo de mentiras"

Por su parte, el alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, ha denunciado que las promesas realizadas por el presidente regional, Emiliano García-Page, durante los últimos once años para la ciudad se han quedado en "un cero patatero".

"Talavera ha recibido nada más que un bombazo de mentiras, incumplimientos y bofetadas", ha afirmado.

Por ello, ha reclamado a Paco Núñez su apoyo para hacer realidad los "proyectos e inversiones que Talavera lleva años esperando".

Además, ha recordado que Page anunció importantes inversiones para Talavera y su comarca que "nunca llegaron a materializarse".

"Dijo que íbamos a tener un bombazo de millones y Page no ha hecho absolutamente nada por la ciudad. Talavera necesita una nueva etapa de colaboración con la Junta", ha sentenciado el regidor.