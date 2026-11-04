Una nueva marca de coches llega a Toledo: Geely abre concesionario y entrega su primer vehículo en la provincia

La provincia de Toledo suma un nuevo protagonista al sector de la automoción. Geely, una de las marcas internacionales con mayor proyección en el panorama automovilístico, inicia su actividad en el territorio de la mano de Grupo Antilia, a través de Geely Bolder Motor, su nuevo concesionario oficial para la provincia.

Una llegada que ya se ha materializado con la primera entrega de un vehículo y que marca el comienzo de una nueva etapa para la marca y sus clientes toledanos.

El pasado viernes tuvo lugar un momento especialmente significativo para este estreno: la primera entrega de un vehículo Geely en la provincia de Toledo, cuyo protagonista fue Carlos Alberto Cruz Rodríguez, convertido así en el primer cliente de la marca en esta nueva etapa, que adquiere un Geely Starray EM-i.

Un acontecimiento que simboliza el inicio de la actividad comercial de Geely Bolder Motor y el comienzo de su relación con los habitantes de la provincia.

La incorporación de Geely supone un nuevo paso en la estrategia de crecimiento del Grupo Antilia, que continúa ampliando su presencia en el sector de la automoción con propuestas que combinan innovación, tecnología y una renovada visión de la movilidad.

La marca llega al mercado toledano con una oferta de vehículos que destaca por su diseño, equipamiento tecnológico y apuesta por la electrificación, acercando nuevas alternativas a los consumidores.

Con vocación de crecimiento

La llegada de Geely Auto a la provincia no se plantea únicamente como una nueva apertura comercial, sino como el comienzo de un proyecto con vocación de consolidación y expansión. Geely Bolder Motor aspira a seguir acercando la marca a nuevos públicos y territorios de Toledo, reforzando progresivamente su presencia y su proximidad con los clientes.

Con esta incorporación, Grupo Antilia reafirma su apuesta por el desarrollo del mercado automovilístico y por ofrecer a los conductores nuevas opciones de movilidad respaldadas por marcas de alcance internacional.

La primera entrega ya es una realidad. Con ella, comienza oficialmente el camino de Geely Auto en Toledo. Geely Bolder Motor está ubicado en Parque Comercial Abadía y en la Crta. Madrid-Toledo, km 63.800, 45280, Olías del Rey (Toledo).