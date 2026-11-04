Un conductor hace una maniobra prohibida en Toledo y acaba detenido por transportar 50 gramos de cocaína
El hombre, de 34 años, fue interceptado en el barrio de Santa Bárbara, donde los agentes también encontraron 85 euros en billetes fraccionados.
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La Policía Local de Toledo ha detenido a un hombre de 34 años por tráfico de drogas tras ser visto realizando una maniobra prohibida en la calle Cabrahigos en el barrio de Santa Bárbara.
Según informan fuentes policiales a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, la detención tuvo lugar el pasado 3 de noviembre sobre las 14:00 horas cuando los agentes observaron al conductor de un turismo ejecutar un cambio de sentido en zona prohibida.
En ese momento procedieron a la intercepción del vehículo en la calle Ronda del Arroyo, dentro del barrio toledano de Santa Bárbara. Tras la identificación del conductor, el hombre mostraba una actitud nerviosa y vigilante, según detallan los agentes.
Tras la identificación, procedieron a inspeccionar el interior del vehículo. En el registro encontraron un monedero repleto de varios envoltorios que contenían droga. En concreto, el detenido portaba 50 gramos de cocaína y 85 € fraccionados en billetes.
Ante estos hallazgos, la Policía procedió a la detención del varón por presunta autoría en un delito contra la salud pública. La grúa municipal también ha retirado el vehículo al depósito municipal.