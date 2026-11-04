Imagen de la Policía Local de Toledo en relación al hallazgo de la detención. Policía Local de Toledo.

Un conductor hace una maniobra prohibida en Toledo y acaba detenido por transportar 50 gramos de cocaína

La Policía Local de Toledo ha detenido a un hombre de 34 años por tráfico de drogas tras ser visto realizando una maniobra prohibida en la calle Cabrahigos en el barrio de Santa Bárbara.

Según informan fuentes policiales a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, la detención tuvo lugar el pasado 3 de noviembre sobre las 14:00 horas cuando los agentes observaron al conductor de un turismo ejecutar un cambio de sentido en zona prohibida.

En ese momento procedieron a la intercepción del vehículo en la calle Ronda del Arroyo, dentro del barrio toledano de Santa Bárbara. Tras la identificación del conductor, el hombre mostraba una actitud nerviosa y vigilante, según detallan los agentes.

Tras la identificación, procedieron a inspeccionar el interior del vehículo. En el registro encontraron un monedero repleto de varios envoltorios que contenían droga. En concreto, el detenido portaba 50 gramos de cocaína y 85 € fraccionados en billetes.

Ante estos hallazgos, la Policía procedió a la detención del varón por presunta autoría en un delito contra la salud pública. La grúa municipal también ha retirado el vehículo al depósito municipal.