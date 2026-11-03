Toledo ofrece un bombeo de emergencia para ayudar a los pueblos de la Mancomunidad del Torcón II sin agua potable

El Ayuntamiento de Toledo ha ofrecido activar un bombeo de emergencia para ayudar a la comarca de los Montes de Toledo, que atraviesa una situación de precariedad hídrica que afecta al abastecimiento de alrededor de 14.000 habitantes de diez localidades.

El Consistorio recuerda que ya lo hizo en una ocasión anterior y que puede ponerse en marcha siempre que lo estime la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT).

Así lo ha anunciado el alcalde, Carlos Velázquez, tras mantener una reunión con la presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Torcón, Montse Rojas; la presidenta del Consorcio Medioambiental y diputada de Medio Ambiente de la provincia de Toledo, Marina García; y responsables de las empresas Facsa y Aqualia.

"Estamos dispuestos a prestar toda la ayuda que esté a nuestro alcance para que esta situación de emergencia sea lo menos gravosa posible, no solo para los vecinos, sino también para la importante industria agroalimentaria de la comarca, sus agricultores y, especialmente, sus ganaderos", ha explicado.

Además, ha advertido de que esta colaboración municipal, aun siendo necesaria en una situación de emergencia, "no puede sustituir las infraestructuras que deben acometer las administraciones competentes", especialmente el Gobierno de España, la Confederación Hidrográfica del Tajo y la Junta.

"El problema de esta zona de los Montes de Toledo no es puntual, es un problema de falta de planificación hídrica. El Gobierno siempre mira para otro lado y no afronta una situación que hoy tiene consecuencias directas para el abastecimiento de los hogares y para el desarrollo de la actividad económica", ha afirmado.

Agua no potable

La Mancomunidad Torcón II está integrada por Casasbuenas, Cuerva, Gálvez, Las Ventas con Peña Aguilera, Menasalbas, Noez, Pulgar, San Pablo de los Montes, San Martín de Montalbán y Totanés. Todos ellos se abastecen del embalse del Torcón II, situado en el término municipal de Menasalbas.

Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el agua se declaró no apta para el consumo humano el pasado mes de octubre.

El problema está relacionado con la turbidez del agua, una circunstancia que la Mancomunidad achaca al bajo nivel del pantano.