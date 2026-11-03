Sabrido evita valorar la dimisión de Óscar Puente: "Él dará las explicaciones que correspondan"

A un día de cumplirse una semana del grave accidente ferroviario de Urda en el que al menos han muerto 69 personas y ante las numerosas peticiones de dimisión hacia el ministro de Transportes, Óscar Puente, el Delegado de Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha preferido no valorar la continuidad del ministro y ha asegurado que será Puente quien dé "las explicaciones que correspondan, que desde luego yo no puedo hacer".

Durante el minuto de silencio para homenajear a la última víctima de violencia de género en Barcelona, Sabrido ha condenado este episodio y ha asegurado que se trata de "un atentado más contra la dignidad, la libertad y la igualdad de la mujer".

En su primera comparecencia ante medios tras el accidente de tren de Urda, el Delegado de Gobierno en Castilla-La Mancha ha querido transmitir su "profundo dolor" que será "difícil de olvidar".

En este sentido, el Delegado ha manifestado que "lo único que tenemos que hacer es trabajar en que ojalá nunca más vuelva a suceder".

Sabrido ha trasladado sus condolencias y un "sentimiento de solidaridad" con todas las víctimas y sus familias, y ha expresado su "orgullo" por cómo han "funcionado los servicios públicos" así como todos los servicios de emergencia que han trabajado durante estos días: "Creo que debemos estar orgullosos como país de estos servicios públicos que tenemos".

También ha manifestado su orgullo al ver cómo los españoles han respondido con "una solidaridad tremenda". Asimismo, ha recalcado la "buena coordinación" que ha habido entre todos los servicios que han trabajado sobre el terreno: "Esto ha permitido que el trabajo se pueda haber realizado en un tiempo razonable".

Sabrido ha recordado que este martes el Consejo de Ministros ha aprobado "una serie de ayudas para todos los afectados por este trágico accidente". Un proyecto que desde mañana, 4 de noviembre, estará vigente en todas las delegaciones y subdelegaciones de España "para informar y tener a su disposición toda la información que puedan precisar para acceder a estas ayudas".

Ante las críticas de los usuarios de Ciudad Real y Puertollano que se quejan de que el dispositivo alternativo montado por Renfe no es suficiente tras el accidente de Urda, Sabrido ha declarado que los "usuarios siempre tienen algún derecho para reclamar" y a su juicio, es Renfe quien "tendrá que poner los medios necesarios para que los ciudadanos tengan el mejor servicio posible".