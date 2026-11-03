Quintanar de la Orden acogerá la primera feria comarcal de Sabor Toledo con gastronomía, conciertos y actividades

La Diputación de Toledo llevará el festival gastronómico "Sabor Toledo" a las comarcas de la provincia con una primera feria en Quintanar de la Orden, que se celebrará del 4 al 6 de diciembre bajo el nombre de "Sabor Toledo-Edición La Mancha".

La cita contará con gastronomía, productos agroalimentarios, demostraciones culinarias, conciertos y actividades familiares con entrada gratuita.

El vicepresidente de la Diputación y diputado de Promoción Turística, Joaquín Romera, ha presentado este martes esta nueva etapa junto al secretario general de la Federación Empresarial Toledana (FEDETO), Manuel Madruga, y el alcalde de Quintanar de la Orden, Pablo Nieto.

La iniciativa da continuidad al primer gran festival de turismo gastronómico de la provincia, celebrado el pasado septiembre en Toledo, que reunió a más de 60.000 visitantes.

Tras esta acogida, la institución provincial quiere extender el proyecto a diferentes municipios y convertirlo en una marca gastronómica permanente, con actividad durante todo el año.

"Queremos convertir el éxito de 'Sabor Toledo' en oportunidades para productores, hosteleros y municipios", ha señalado Romera, que ha defendido el papel de la gastronomía como motor de empleo, emprendimiento y desarrollo económico para los pueblos.

Actividades gratuitas

La primera edición comarcal se desarrollará en el Paseo de Colón de Quintanar de la Orden, aunque también contará con espacios en el Paseo Juan Carlos I y la Plaza de las Palomas.

El recinto dispondrá de zonas destinadas a productores agroalimentarios y establecimientos hosteleros, además de un espacio multifuncional para actividades y espectáculos.

La programación incluirá demostraciones culinarias, showcookings, teatralizaciones relacionadas con el patrimonio y las tradiciones de La Mancha, conciertos y actividades infantiles durante el sábado y el domingo.

El acceso será gratuito y el objetivo es reunir tanto a vecinos como a visitantes en torno a la gastronomía y los productos de la comarca.

La iniciativa está impulsada por la Diputación de Toledo y organizada por FEDETO y el Ayuntamiento de Quintanar de la Orden, que mantienen así la colaboración público-privada que ha acompañado al festival desde su nacimiento.

El alcalde, Pablo Nieto, ha destacado que la celebración supone una oportunidad para dinamizar el comercio y la actividad económica del municipio. También ha animado a los establecimientos y comerciantes locales a sumarse a la convocatoria para dar visibilidad a los productos y negocios de proximidad.

Calendario de próximas ferias

Por su parte, Madruga ha subrayado la importancia de ofrecer a las empresas de la provincia espacios para promocionar sus productos y transformarlos en propuestas gastronómicas. También ha defendido que este tipo de iniciativas contribuyen a generar oportunidades para la hostelería y a combatir la despoblación.

Con este nuevo modelo, la Diputación pretende extender la actividad turística y gastronómica a diferentes localidades, favorecer la llegada de visitantes fuera de los periodos de mayor afluencia y generar oportunidades para productores, hosteleros y empresas.

Las próximas ferias mantendrán una identidad común bajo la marca "Sabor Toledo", pero cada una incorporará los productos, las tradiciones y las particularidades de la comarca en la que se celebre.

La Diputación y FEDETO trabajarán junto a los ayuntamientos para ampliar progresivamente el programa. El calendario de futuras citas, que se adaptará a las características de cada municipio, se dará a conocer en Fitur 2027, según ha avanzado Romera.