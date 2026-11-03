La ZBE es obligatoria por normativa europea en municipios de más de 50.000 habitantes. Javier Longobardo

Más presión para Toledo: el Gobierno exige sanciones efectivas en la Zona de Bajas Emisiones que la capital aún no tiene

Toledo continúa sin contar con una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) mientras el Gobierno central da un paso más para exigir a los ayuntamientos el cumplimiento efectivo de estas áreas de circulación restringida. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una modificación del real decreto que regula su implantación y que endurece las condiciones que deben cumplir las ciudades obligadas a disponer de ellas.

La nueva regulación pone el foco en que las restricciones al tráfico no se queden únicamente sobre el papel. Así, los ayuntamientos deberán acreditar documentalmente que sus zonas de bajas emisiones están en funcionamiento y que aplican un régimen sancionador efectivo, sin recurrir a periodos transitorios que retrasen la entrada en vigor de las prohibiciones.

La obligación de contar con estas zonas afecta a los municipios de más de 50.000 habitantes, como Toledo, así como a los territorios insulares y a las localidades de más de 20.000 habitantes que superen los valores límite de calidad del aire.

En concreto, los consistorios tendrán que comunicar la entrada en vigor de las restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos en función de su potencial contaminante. También deberán demostrar que cuentan con sistemas efectivos de control de accesos, monitorización y seguimiento.

Además, las ordenanzas municipales tendrán que recoger el régimen sancionador previsto en la normativa estatal de tráfico y aplicarlo sin mecanismos transitorios que demoren su efectividad.

Cumplir las restricciones

Con esta modificación, el Ejecutivo pretende garantizar que las zonas de bajas emisiones dispongan de mecanismos reales para hacer cumplir sus restricciones y que sus resultados puedan evaluarse.

La intención es que los ayuntamientos no se limiten a aprobar una ordenanza o diseñar un perímetro de circulación restringida, sino que acrediten que las medidas están efectivamente implantadas.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) sostiene que el cambio también proporcionará una mayor seguridad jurídica a las entidades locales en el ejercicio de sus competencias.

La evaluación del funcionamiento de estas zonas podrá servir, además, como referencia para los instrumentos de financiación destinados a impulsar la transformación digital y sostenible del transporte urbano.

Desde el Gobierno defienden que las ZBE son una de las principales herramientas para avanzar hacia una movilidad más sostenible, reducir la contaminación atmosférica y las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la salud pública.

También destacan su contribución a fomentar los desplazamientos a pie y en bicicleta, recuperar espacio público y racionalizar el uso del vehículo privado.

Mientras tanto, Toledo sigue pendiente de contar con su propia Zona de Bajas Emisiones, una medida que afecta directamente a las ciudades de su tamaño y que condicionará la futura regulación del tráfico en la capital regional.