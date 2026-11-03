Núñez llama al cambio político y pide a los ciudadanos que apuesten por una España con "verdad y justicia"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha pedido a los castellanomanchegos que "reflexionen sobre la gestión pública que merecemos" en vistas a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

Núñez ha indicado que los ciudadanos tienen la oportunidad de abrir una nueva etapa política en las próximas urnas y ha señalado que España "necesita verdad y justicia". Además, ha asegurado que apuesta por recuperar la confianza en las instituciones a través de la gestión y los resultados.

"Gobernar España y Castilla-La Mancha es una responsabilidad demasiado importante para reducirla a una sucesión de anuncios. Los ciudadanos necesitan gobiernos que solucionen problemas, que cumplan sus compromisos y que respondan con hechos", ha afirmado este martes en Toledo.

A su juicio, España necesita recuperar la confianza en sus instituciones y en la política, y ha asegurado que esa confianza sólo puede reconstruirse desde la verdad, la seguridad, la responsabilidad y una gestión eficaz de los recursos públicos.

Núñez se ha dirigido a los ciudadanos instándolos a que se unan al cambio político que, según él, necesita España. Así, se ha referido a quienes en anteriores convocatorias electorales votaron al Grupo Socialista: "Quiero dirigirme también a todos aquellos ciudadanos que en su día votaron al PSOE confiando en su proyecto. Les pido que reflexionen sobre el país que tenemos y sobre el país que queremos construir porque España necesita verdad, necesita seguridad, necesita instituciones que funcionen y necesita políticos que respondan con hechos", ha señalado.

El presidente regional del PP ha recalcado que los ciudadanos tienen derecho a evaluar la gestión de sus gobernantes así como a exigir soluciones a quienes aspiran a asumir responsabilidades de gobierno.

En esta línea, ha avanzado que desde el Partido Popular trabajarán durante las próximas semanas para trasladar sus propuestas, escuchar a la sociedad y explicar el proyecto de cambio que defienden desde Génova.

Infraestructuras

Durante su intervención también ha señalado que el PP regional seguirá reclamando mejoras en las comunicaciones ferroviarias, las carreteras y el conjunto de las infraestructuras, y exigir responsabilidades a todas las administraciones competentes.

"Las infraestructuras que tenemos están hechas un desastre o, directamente, no se han ejecutado. No queremos anuncios que se repiten durante años. Queremos proyectos, presupuestos, ejecución y resultados", ha apuntado.

También ha señalado que Castilla-La Mancha necesita una política basada en la planificación, la eficacia y el cumplimiento de los compromisos, frente, a su juicio, a una forma de gobernar centrada en los anuncios y la comunicación.

"Castilla-La Mancha no puede conformarse con promesas que se repiten año tras año. Necesitamos proyectos que se ejecuten, inversiones que lleguen y compromisos que se cumplan", ha señalado.

A su juicio, los castellanomanchegos necesitan respuestas en materias como la infraestructura, los servicios públicos, la vivienda, el apoyo a las familias y las oportunidades de empleo y desarrollo económico.

"Vamos a escuchar a los ciudadanos, a los profesionales y a los sectores productivos, y vamos a explicar nuestras propuestas para mejorar los servicios públicos, reforzar las infraestructuras, facilitar el acceso a la vivienda, apoyar a las familias y generar oportunidades económicas", ha indicado Núñez.