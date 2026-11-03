Luto en la comunidad educativa de Toledo por la muerte de Teresa, histórica profesora del Colegio Divina Pastora

Teresa Calatayud, profesora ya jubilada del Colegio Divina Pastora de Toledo, ha fallecido a los 71 años de edad.

La muerte ocurrió alrededor de la medianoche de este lunes, tras un largo periodo de enfermedad, ya que había sufrido varios ictus en los últimos años.

Su capilla ardiente se ha instalado en el Tanatorio de Toledo, mientras que el entierro tendrá lugar a las 10 horas de la mañana de este miércoles.

Teresa era una persona muy conocida y querida en la sociedad toledana. Su pérdida deja un gran vacío, especialmente en la comunidad educativa de la capital castellanomanchega.

Nació y vivió en el Paseo de la Virgen de Gracia de Toledo, pero la última etapa de su vida la ha pasado en Santo Tomé, en pleno Casco Histórico. Toda su carrera profesional como docente la desarrolló en el Colegio Divina Pastora.

"Con mucha tristeza, os comunicamos que nuestra querida Tere ha partido a la Casa del Padre. Damos gracias a Dios por tantos años compartidos, por su entrega y dedicación a nuestro colegio y por todo el cariño y la huella que deja en nuestra comunidad educativa", han expresado desde el colegio.

Desde EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha mostramos nuestro pesar por esta luctuosa noticia y acompañamos en el sentimiento a la familia y a los amigos.