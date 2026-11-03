La Virgen del Sagrario, décadas después, en la plaza de Zocodover el pasado 30 de mayo. Ángela Pulido Díaz

Así es el libro que recoge los 100 años de la coronación canónica de la Virgen del Sagrario, patrona de Toledo

Cien años después de que Toledo celebrase la Coronación Canónica de su patrona, la Virgen del Sagrario, una nueva publicación permite recorrer aquella efeméride y conocer la historia de una devoción que forma parte de la identidad religiosa de la capital regional. El libro, titulado 'Coronación: crónica del centenario de la coronación canónica de la Virgen del Sagrario', se ha presentado este martes en el Salón de Concilios del Arzobispado de Toledo.

La obra recoge las celebraciones organizadas durante 2026 para conmemorar el centenario de la coronación de 1926, pero va más allá de la crónica de los actos y se adentra en los orígenes y la evolución de la veneración a la Virgen del Sagrario a lo largo de los siglos.

El acto de presentación ha contado con la participación del arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves; el deán de la Catedral, Pedro Sánchez Gamero, y el autor del libro, Francisco María Fernández Jiménez, canónigo de la Catedral Primada.

Editada por la Esclavitud de Nuestra Señora del Sagrario de Toledo, la publicación se divide en dos grandes bloques que permiten acercarse a la patrona de la ciudad desde dos perspectivas: la celebración reciente de su centenario y la historia de una devoción profundamente arraigada en Toledo.

Un siglo de historia

La primera parte del libro funciona como una crónica del centenario y documenta los principales acontecimientos organizados durante este año. Sus páginas recorren desde los preparativos de la conmemoración hasta su jornada central, celebrada el pasado 30 de mayo, pasando por el triduo del centenario y el Congreso Mariológico.

Se trata de dejar constancia de un año especialmente significativo para la devoción a la patrona de Toledo, acompañado de abundante material gráfico. Entre las imágenes incluidas destacan fotografías históricas cedidas por Toledo Olvidado, que permiten recuperar distintos momentos de esta tradición y de su presencia en la vida de la ciudad.

El segundo bloque amplía la perspectiva histórica con un recorrido por la devoción mariana en Toledo bajo el título 'La Virgen del Sagrario. Historia de una devoción milenaria a la Virgen en Toledo'.

Esta parte se remonta a las raíces de la tradición cristiana toledana y aborda la relación de San Ildefonso con la devoción a Santa María, su continuidad desde la época mozárabe hasta el siglo XIII y la construcción de la Catedral gótica, así como la llegada de la imagen de la Virgen del Sagrario.

También recoge la historia de las asociaciones surgidas bajo su patrocinio, entre ellas la propia Esclavitud de Nuestra Señora del Sagrario, y distintos acontecimientos de los siglos XIX y XX que han contribuido a configurar esta devoción.

De esta manera, el libro sitúa la Coronación Canónica de 1926 dentro de una trayectoria histórica mucho más amplia, estrechamente ligada a la Catedral Primada y a la historia religiosa de Toledo.

Dos aniversarios

La publicación llega, además, en un momento especialmente simbólico para la ciudad. El centenario de la Coronación Canónica de la Virgen del Sagrario coincide con las celebraciones del VIII Centenario de la Catedral de Toledo, cuyo Año Jubilar comenzó el pasado 25 de octubre.

Confluyen así dos efemérides: los cien años de la coronación de la patrona y los ochocientos años de historia de la Catedral gótica que custodia su imagen. Dos aniversarios que comparten un mismo escenario y una tradición de fe profundamente arraigada en la capital regional.

Escrito por Francisco María Fernández Jiménez y editado por la Esclavitud de Nuestra Señora del Sagrario, el volumen aspira a convertirse también en un testimonio documental de esta doble conmemoración, recuperando tanto los acontecimientos de 2026 como la memoria histórica de una de las devociones más vinculadas a Toledo.