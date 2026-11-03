El arzobispo presidirá en la Catedral de Toledo un funeral por las víctimas de Urda. Javier Longobardo

El funeral en la Catedral de Toledo por las víctimas del accidente ferroviario de Urda será en torno al 12 de noviembre

La Catedral Primada de Toledo acogerá previsiblemente el próximo jueves 12 de noviembre un funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda. La fecha, que todavía está pendiente de confirmación oficial, se sitúa en torno a ese día, según fuentes de la Catedral, después de que el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, haya avanzado que el homenaje religioso se celebrará "dentro de una semana o diez días como mucho".

La ceremonia tendrá lugar a las 19:00 horas y estará organizada por el Arzobispado de Toledo. Cerro Chaves ha explicado este martes, durante una rueda de prensa, que se tratará de un acto religioso «desde nuestra fe», diferenciado del funeral civil que pueda organizarse desde las instituciones del Estado.

"A nivel civil, a nivel de Estado, ya nos lo comunicarán. Estamos a la espera del Gobierno y de la Casa Real", ha señalado el arzobispo, que ha reconocido no tener información sobre los detalles de ese posible homenaje institucional.

El funeral de Toledo contará con la presencia del presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, así como de los obispos de Cuenca, Guadalajara, Ciudad Real y Albacete. También está prevista la asistencia de representantes de las diócesis en las que se han registrado víctimas mortales, especialmente Madrid y Sevilla.

Granada y Sevilla

La celebración prevista en Toledo se suma a las iniciativas impulsadas por otras catedrales españolas para recordar a las víctimas del accidente ferroviario de Urda.

En concreto, la Catedral de Granada ha anunciado este miércoles, 4 de noviembre, la celebración de un funeral por los fallecidos, mientras que la Catedral de Sevilla ha programado el suyo para el lunes 9 de noviembre.

De esta manera, distintas diócesis se están sumando a los actos de recuerdo y homenaje a las víctimas y sus familias, con celebraciones religiosas que buscan ofrecer un espacio de recogimiento y acompañamiento.

Atención a las familias

Al margen de la organización del funeral, Francisco Cerro Chaves ha querido destacar el trabajo realizado por la Iglesia desde que se produjo el accidente, especialmente en el acompañamiento a los familiares de las víctimas, que han encontrado acogida en la Casa de Ejercicios del Arzobispado, en la capital.

"Nosotros, en la Iglesia, desde el principio hemos estado allí, siempre con los familiares, con las víctimas, siempre con las personas que sufren", ha afirmado. El arzobispo ha defendido que la institución ha tratado de ofrecer "un ámbito de servicio y de cercanía" en unos momentos especialmente difíciles.

Para ello, la Casa de Ejercicios se convirtió en uno de los principales puntos de apoyo para los afectados. Cerro Chaves ha destacado que se trata de un espacio "fantástico e ideal" que, además, contaba con cien camas preparadas para otros acontecimientos que finalmente fueron suspendidos tras el accidente.

La dimensión de la atención prestada también se refleja en los recursos movilizados. Según ha detallado, algunos días se llegaron a servir entre 300 y 400 comidas a familiares de las víctimas, que también pudieron disponer de atención psicológica a través de profesionales de Cáritas.

Algunos días se llegaron a servir en la Casa de Ejercicios entre 300 y 400 comidas a familiares de las víctimas

A este dispositivo se sumó la presencia de numerosos sacerdotes que, en palabras del arzobispo, "no han dejado de noche y de día de estar allí acompañando a todos".

Ese acompañamiento no se limitó a la atención espiritual, con celebraciones de misas, confesiones y conversaciones con los familiares. También incluyó tareas cotidianas y esenciales para quienes atravesaban la emergencia, como servir comidas o buscar agua para garantizar que a las familias no les faltase "absolutamente nada".