La ermita de un pueblo de Toledo en riesgo derrumbe: piden ayuda urgente para salvar esta joya patrimonial

La provincia de Toledo suma un nuevo elemento patrimonial a la Lista Roja de Hispania Nostra: la ermita de Loreto, situada en el municipio de Tembleque.

Este templo mantiene aún la cubierta en pie, sin embargo, su estructura está en riesgo de ruina total e inminente. La Lista Roja es una herramienta que visibiliza el patrimonio histórico, artístico y natural en peligro de desaparición, derribo o alteración irreparable debido al abandono, falta de mantenimiento o desamparo institucional.

El expediente se inicia a raíz de denuncias ciudadanas que posteriormente son validadas por un Comité Científico de expertos bajo criterios técnicos.

Ermita de Loreto de Tembleque (Toledo). Hispania Nostra

Aunque se desconoce el año exacto de su construcción debido a la destrucción del archivo parroquial durante la Guerra Civil, los expertos la fechan a mediados del siglo XVIII (entre 1750 y 1770). Representa uno de los testimonios de la arquitectura barroca de Tembleque e históricamente ha estado vinculada al antiguo cementerio municipal.

Desde el punto de vista arquitectónico, el inmueble destaca por su planta de cruz latina y su nave dividida en dos tramos: uno cubierto con bóveda de medio cañón y el otro rematado por una cúpula semiesférica. Su sacristía custodia decoraciones al fresco de clara influencia italiana. Todo el conjunto fue levantado en mampostería con sillería de refuerzo en las esquinas.

Paredes de la ermita de Loreto de Tembleque (Toledo) apuntaladas. Hispania Nostra

A pesar de que la ermita fue restaurada en los años ochenta, el edificio cuenta con varias paredes apuntaladas por riesgo de caída y sigue necesitando una intervención urgente para asegurar su supervivencia. A ello se suma una preocupante desprotección administrativa.

Aunque en su momento se inició el expediente para declararla Bien de Interés Cultural (BIC), la tramitación concluyó por caducidad del plazo sin resolución formal, dejando al templo religioso sin este máximo reconocimiento patrimonial.

Con su entrada en la Lista Roja, Hispania Nostra busca llamar la atención de administraciones y propietarios para promover actuaciones urgentes que eviten la pérdida definitiva de esta joya arquitectónica.