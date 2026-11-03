Eduardo de la Rosa acerca la ganadería y la tauromaquia a la universidad con un seminario pionero: "Era necesario"

Un seminario pionero llega a las aulas de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). Coordinado por Eduardo de la Rosa Martín, el ciclo de conferencias 'Ganadería. De su influencia económica a su impacto jurídico social' se celebrará el 4 y 11 de noviembre en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo.

Después de "años" trabajando y tras "varios diálogos" con la universidad, el autor del libro 'Bravo Toledano' explica en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que este proyecto surge al darse cuenta de "que era necesario un punto de encuentro para poner en valor lo que es la ganadería de bravo, el medio rural y la agricultura en el ámbito de la universidad, del derecho y de la economía".

Con una "dimensión transversal", este ciclo de conferencias reunirá a ganaderos, empresarios, juristas, economistas, veterinarios, profesionales del mundo taurino, así como representantes de organizaciones agrarias y otros agentes relacionados con el sector.

"Una diversidad de ponentes" que, a juicio de Eduardo, es "fundamental" para "ver el punto de vista" de todos ellos, incluyendo el del alumnado, profesorado y la propia universidad.

Un "proyecto muy ambicioso" que desde que fue anunciado tuvo una "gran aceptación", cumpliendo con uno de los objetivos. Asimismo, para este autor e investigador otra meta de estas jornadas se cumplirá si se consigue que "tenga relevancia en todas las conclusiones que se vayan a sacar".

Una iniciativa que considera de gran importancia no solo por su relevancia a nivel universitario, de la sociedad civil y del mundo taurino, sino también por su valor en cuanto al desarrollo y el futuro de la agricultura, la ganadería, el mundo rural y taurino.

Ambas jornadas comenzarán a las 9:30 horas de la mañana. Durante la primera jornada, la del miércoles 4 de noviembre, tendrá lugar la mesa redonda 'Impacto económico y social de la Ganadería en España y Castilla-La Mancha' con Álvaro Martínez, ganadero, y Joaquín Moreno, ganadero y empresario agrícola. Posteriormente se continuará con la conferencia 'Economía Taurina y su desarrollo en los sectores productivos' de la mano de Ignacio Lloret, empresario taurino, y Mar Gutiérrez, secretaria general de ANOET.

La segunda jornada, la del miércoles 11 de noviembre, arrancará con la mesa redonda 'Impacto económico y jurídico en el sector ganadero y de lidia' con Juan Pedro Domecq, ganadero y empresario; con Iñigo Gamazo, ganadero y economista; y con Juan Antonio Muñoz, letrado de administración de justicia.

El día y el seminario finalizará con la tercera y última mesa redonda 'Sociedad, Ganadería y Tauromaquia' con Juan Ortega, matador de toros, Víctor Huertas, catedrático de veterinaria y ganadero, quienes se encargarán de la clausura del evento.

Eduardo de la Rosa recuerda que los encuentros están abiertos a todo aquel interesado en conocer en profundidad este mundo.