Castilla-La Mancha destina 100.000 euros a los pueblos de Toledo afectados por la falta de agua del Pusa

El Gobierno de Castilla-La Mancha colabora estrechamente con la Mancomunidad del Pusa en nuevas actuaciones por las dificultades que atraviesan varios municipios de la provincia de Toledo, que la integran en materia de abastecimiento de agua.

Debido a esta situación, desde el Consejo de Gobierno han llevado a cabo la autorización de un gasto de 100.000 euros para estas medidas de emergencia en la zona. Unas actuaciones que llegan después de que el pasado mes de septiembre siete autobombas y una nodriza permitieran trasladar alrededor de 100.000 litros de agua desde distintos puntos de captación hasta los depósitos municipales.

Por su parte, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha avanzado este martes que el dinero se destinará a sufragar el gasto de los camiones cisterna que durante el verano movilizó el Ejecutivo con el objetivo de aliviar la escasez de agua en la comarca, sobre todo en los pueblos de San Martín de Pusa, Espinoso del Rey, Santa Ana de Pusa y Retamoso, que no tenían alternativa de abastecimiento al embalse.

Gómez ha reconocido que se trata de "una situación que nos preocupa y a la que estamos prestando especial atención", manteniendo la colaboración con los ayuntamientos afectados y la Mancomunidad del Pusa.

"Las actuaciones que estamos realizando han tenido por objeto asegurar el abastecimiento de agua apta para el consumo humano mediante medidas extraordinarias de emergencia, ante la grave escasez de recursos y el riesgo para la salud pública derivado de la falta de disponibilidad de agua potable para la población afectada", ha indicado.

La Mancomunidad del río Pusa la conforman una decena de municipios de la provincia de Toledo y presta servicio a unos 10.200 vecinos de esta comarca, cuyo agua les llega del embalse del Pusa, en Los Navalucillos.

Según la consejera, la respuesta del Gobierno regional frente a esta crisis de abastecimiento "ha combinado medidas inmediatas de emergencia y actuaciones estructurales destinadas a mejorar la garantía futura de suministro".

En este sentido, la titular de Desarrollo Sostenible ha detallado que "se han promovido actuaciones de emergencia para garantizar el abastecimiento mediante depósitos portátiles y cisternas a través de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha".

Gómez ha recordado que "se ha mantenido hasta mediados del mes de octubre el apoyo del dispositivo INFOCAM, que ha permitido trasladar desde puntos de captación hasta los depósitos municipales 2,3 millones de litros de agua mientras se desarrollan estas actuaciones de emergencia".

También ha añadido que se ha ejecutado la conexión de un pozo como alternativa en Santa Ana de Pusa, operativo desde el 14 de septiembre de 2026 y nuevos sondeos en San Martín de Pusa y Retamoso de la Jara.

Actuación integral

A su juicio, "todo ello configura una actuación integral orientada tanto a garantizar el suministro inmediato a los 1.500 vecinos del Pusa de los cuatro municipios sin alternativas, como incorporar recursos alternativos permanentes que permitan reducir la dependencia del sistema mancomunado y reforzar la seguridad hídrica de la comarca a medio y largo plazo".

El conjunto de las actuaciones destinadas a la ejecución y equipamiento de los nuevos sondeos supera los 329.000 euros, incluyendo las actuaciones correspondientes a San Martín de Pusa, Retamoso de la Jara y Santa Ana de Pusa. Estas actuaciones cuentan con cofinanciación del Programa FEDER de Castilla-La Mancha 2021-2027.

Gómez ha asegurado que "todas las actuaciones se están desarrollando en coordinación con los ayuntamientos afectados, con el objetivo de atender las necesidades inmediatas de abastecimiento y, simultáneamente, avanzar en la búsqueda de soluciones que permitan disponer de recursos alternativos".

En cuanto a la posible prolongación de la situación, la consejera ha detallado que, aunque el embalse todavía no cuenta con suficientes recursos para la demanda actual de la Mancomunidad, "se está supliendo con el agua de los sondeos que hemos realizado y que han sido fructíferos, por lo que de momento tienen el abastecimiento garantizado y esperamos además a que en los próximos meses pueda haber una mejoría climatológica que permita que el embalse cuente con suficiente agua".