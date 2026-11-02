Juzgan en Toledo a un funcionario de prisiones por una presunta estafa a la pareja de un preso hace 12 años

La Audiencia Provincial de Toledo juzgará este martes, 3 de noviembre, a un funcionario interino del cuerpo de auxilio judicial acusado de estafar presuntamente a la pareja sentimental de un preso de la cárcel de Ocaña I.

Según el Ministerio Fiscal, el procesado habría aprovechado su puesto en el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria para prometer beneficios penitenciarios al recluso a cambio de distintas cantidades de dinero.

Los hechos se remontan a 2014, cuando, entre los meses de marzo y diciembre, el acusado habría hecho creer a F.E.G. que podía conseguir audiencias con la jueza de Vigilancia Penitenciaria, permisos de salida e incluso la libertad condicional para su pareja, C.R., que entonces cumplía condena en el centro penitenciario toledano.

Por estos hechos, la Fiscalía considera que el acusado cometió un delito de estafa con la agravante de aprovechamiento de la credibilidad profesional. Solicita para él tres años y seis meses de prisión, nueve meses de multa y una indemnización de 6.800 euros para la presunta víctima.

Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el procesado trabajaba como funcionario interino en el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y tenía acceso a la oficina donde se tramitaban los expedientes relativos a permisos de salida, clasificaciones de grado, libertades condicionales y otros procedimientos de los centros penitenciarios de Ocaña I, Ocaña II y Cuenca.

La Fiscalía sostiene que utilizó esa posición para ganarse la confianza de la denunciante y hacerle creer que tenía capacidad para conseguir los beneficios penitenciarios que reclamaba para su compañero sentimental.

En un primer momento, el acusado habría asegurado que se llamaba R. y que era el juez de Vigilancia Penitenciaria. Posteriormente, según la acusación, le confesó que su nombre era G. y que en realidad era funcionario del juzgado. En todo momento habría mantenido que trabajaba también con un bufete de abogados y que podía conseguir los permisos y la libertad del interno.

A cambio, le reclamaba dinero cada vez que concertaban una cita para tratar sobre la situación penitenciaria de su pareja.

Documento falso

Para dar credibilidad a sus promesas, el acusado habría recurrido a distintos documentos. En una ocasión, siempre según la Fiscalía, mostró a la denunciante un supuesto escrito procedente de Madrid que le dijo que estaba sellado y compulsado.

Sin embargo, únicamente le habría permitido ver el pie del documento, en el que figuraba una fecha de salida de prisión para C.R.: el 29 de agosto de 2014.

En otro encuentro también le habría entregado un modelo de 'declaración de acogida', un documento destinado a ofrecer aval durante el disfrute de los permisos penitenciarios del interno.

Mediante estas supuestas maniobras, el funcionario habría conseguido que F.E.G. le entregase un total de 6.800 euros, tanto mediante ingresos a una cuenta de su hijo como a través de pagos en metálico.

La Fiscalía reclama, además de la pena de prisión y la multa, la inhabilitación especial del acusado y que indemnice a la denunciante con los 6.800 euros que presuntamente obtuvo mediante el engaño.