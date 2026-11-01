Toledo endulza la festividad del Día de Todos Los Santos entre buñuelos, huesos de santo y pan de muertos

En un día donde la tradición se impone y los recuerdos de quienes ya no están afloran, los dulces típicos del Día de Los Santos consiguen endulzar y evocar los momentos compartidos. Los fogones de Castilla-La Mancha llevan días emanando olores que recuerdan la rica tradición repostera.

En Toledo, el centenario obrador de Santo Tomé recibe cada día decenas de personas de todas las partes del mundo para probar sus dulces. Los buñuelos y los huesos de santo son esos postres que acaparan el protagonismo de su escaparate, siendo, además, el dulce más típico en estas fechas.

La directora de producción de Santo Tomé, Ana de Mesa, confiesa a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que, el pistoletazo de salida para la preparación del buñuelo, comienza en el puente del Pilar.

Buñuelos en las vitrinas de Santo Tomé. Ángela Pulido Díaz.

A partir de esa festividad, el obrador produce cada fin de semana hasta la semana previa a el Día de Todos Los Santos, donde ya se hacen "buñuelos todos los días", llegando a confeccionar "entre 2.500 y 3.000 kilos".

En esa producción, Ana de Mesa aglutina todas las variedades de buñuelos que venden: guinda, cabello de ángel, crema pastelera, crema de chocolate y nata. El pódium de los más vendidos lo encabezan el de crema y nata, asegura la directora de producción, quien asegura que estos días el flujo de gente está siendo constante.

Durante estas fechas, el buñuelo destrona a cualquier otro dulce que está en las vitrinas del obrador. Sin embargo, los huesos de santo compiten con él, pues, como dice Ana de Mesa, este dulce genera curiosidad entre los extranjeros “porque no lo ven fuera de España”.

Obrador de Santo Tomé en la Plaza de Zocodover. Ángela Pulido Díaz.

En la mañana de este 1 de noviembre, Ana de Mesa asegura que las ventas están siendo muy buenas y que, al haber un día más de fiesta en comparación a 2025, se verá reflejado en el recuento final, que ya avanza, será mayor.

A partir del 2 de noviembre, Santo Tomé dejará de producir buñuelos hasta la siguiente temporada, aunque los huesos de santo continuarán hasta Navidad.

Pan de muertos

Visitantes y vecinos pueden encontrar dulces en cada calle de la ciudad imperial. Masa Madre Toledo, panadería situada en pleno Casco Histórico, ha despertado una fuerte atracción por su imponente decoración y su curioso postre, el pan de muertos.

Este obrador ha conseguido traer a las calles toledanas el aroma que, durante estas fechas, inunda las avenidas de México. En este país de Centroamérica, la celebración de este día cobra un sentido muy especial, las familias se preparan con semanas de antelación, las ciudades se ponen a punto para conmemorar este día y la comida se convierte en una de las claves.

Altar de muertos en Masa Madre de Toledo. Ángela Pulido Díaz.

En este sentido, la decoración del local, inspirada en la celebración mexicana, ha conseguido crear un ambiente lleno de color, diversión y traer a Toledo la esencia de México. De forma circular, el pan de muertos es una masa esponjosa que simboliza el cráneo de un difunto y se decora en la parte superior con tiras que imitan a huesos.

Pan de muertos de Masa Madre. Ángela Pulido Díaz.

Un dulce hecho a base de harina, azúcar, huevos, mantequilla, leche, ralladura de naranja y toques aromáticos de azahar que ha conseguido crear colas de personas en el local de Masa Madre de Toledo ubicado en la calle San José, 17.