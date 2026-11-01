Toledo acerca la naturaleza a los escolares a través del programa 'Senderismo Didáctico' con 33 rutas por la provincia

La Diputación Provincial de Toledo ha puesto en marcha el programa educativo 'Senderismo Didáctico' para el curso 2026-2027. Una iniciativa que ha contado con una gran acogida entre los centros educativos de la provincia y que combina actividad física, educación ambiental y conocimiento del entorno natural.

Mediante el Servicio de Agricultura, Medio Ambiente y Mundo Rural, la institución provincial ha ofrecido una vez más al alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria la oportunidad de descubrir los espacios naturales de la provincia de Toledo, a través de 33 rutas pertenecientes a la Red de Senderos Homologados de la Provincia.

La diputada de Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería, Marina García, ha destacado que la continuidad del programa responde "al éxito y al interés que ha despertado entre la comunidad educativa, una propuesta que consigue unir aprendizaje, naturaleza y ejercicio físico de una forma muy atractiva para los niños".

"Queremos que nuestros escolares conozcan de primera mano la enorme riqueza natural que tenemos en la provincia y aprendan desde pequeños la importancia de respetarla y protegerla", ha asegurado García.

En este sentido, ha recordado que "conocer nuestro entorno es el primer paso para valorarlo y comprometernos con su conservación".

Novedad principal

Como novedad para la temporada 2026-2027, la Diputación de Toledo ayudará económicamente a los centros educativos a sufragar parte de los gastos de transporte hasta los senderos.

Por su parte, el Servicio de Medio Ambiente contará para ello con una dotación inicial de 4.000 euros, que se repartirá entre los centros participantes que utilicen un medio de transporte público para desplazarse hasta la ruta elegida.

La diputada de Medio Ambiente ha señalado que con esta medida se quiere "facilitar la participación de los colegios y contribuir a que el desplazamiento no sea un impedimento para que los escolares puedan disfrutar de esta experiencia".

33 rutas por la provincia

Los centros educativos participantes pueden elegir entre 33 rutas pertenecientes a la Red de Senderos Homologados de la Provincia de Toledo, distribuidas por numerosos municipios y enclaves de la geografía provincial.

Los itinerarios discurren por Madridejos, Navalcán, Los Yébenes, Cabañas de Yepes, La Guardia, El Real de San Vicente, Noez, Montesclaros, Valdeverdeja, La Puebla de Almoradiel, La Rinconada, Méntrida, Villarrubia de Santiago, Robledo del Mazo, Guadamur, Polán, Villaminaya, San Pablo de los Montes, Los Navalmorales, Dosbarrios y Villafranca de los Caballeros.

La oferta se completa con recorridos en Los Navalucillos, Arcicóllar, Camarenilla, Buenaventura, Marrupe, Cebolla, Sevilleja de la Jara, Navamorcuende, Cazalegas, Sartajada, San Martín de Montalbán, Aldeanueva de San Bartolomé, Navahermosa, Hontanar y Almendral de la Cañada, ofreciendo así a los escolares la posibilidad de descubrir la variedad y riqueza natural de diferentes zonas de la provincia.

Asimismo, los paseos están dirigidos por monitores ambientales y combinan contenidos ambientales, deportivos y culturales. Los escolares pueden conocer los ecosistemas, flora y fauna de la provincia, aprender a utilizar elementos como brújulas, prismáticos o guías de identificación y adquirir hábitos relacionados con la práctica deportiva y el respeto al medio natural.

Las rutas se realizan los martes y jueves lectivos, de 10:00 a 13:00 horas, del 6 de octubre al 3 de diciembre de 2026 y del 2 de febrero al 29 de abril de 2027, adaptando los contenidos y la duración a las necesidades de cada grupo. El periodo de reservas para toda la temporada está abierto a través del formulario habilitado en la página web de la Diputación de Toledo.