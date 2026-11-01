La Guardia Civil completa la recogida de enseres de los 525 viajeros de los trenes accidentados en Urda

La Guardia Civil ha dado por finalizada la recogida de las pertenencias de los pasajeros de los trenes AVE e Iryo accidentados el pasado miércoles en Urda (Toledo), en un siniestro en el que viajaban 525 personas y que ha dejado 69 fallecidos. A partir de ahora, serán las respectivas compañías ferroviarias las encargadas de entregar los objetos recuperados a sus propietarios.

Así lo han confirmado fuentes del Instituto Armado, que este domingo todavía mantiene desplegado a medio centenar de agentes en la zona cero del accidente para continuar con las labores de búsqueda y revisión del terreno.

Cuatro días después del siniestro, los trabajos siguen centrados en mover los restos de los convoyes y comprobar que no quedan elementos biológicos en el lugar. Según ha explicado a EFE el portavoz de la Guardia Civil, Pedro Pablo Garrido, ya se han apartado de la vía cinco vagones: tres pertenecientes al tren Iryo y dos al AVE. Sin embargo, todos permanecen todavía en las inmediaciones del accidente, a los laterales de la vía.

El dispositivo continúa trabajando en la misma línea que durante las jornadas anteriores, con el movimiento del "amasijo de hierros" y la intervención del servicio cinológico de la Guardia Civil, cuyos perros rastrean la zona por si aparecen nuevos restos biológicos.

Atención psicológica

La atención psicológica desplegada tras el accidente no se limita a los heridos y a los familiares de las víctimas. También alcanza a los cientos de guardias civiles que han participado en las labores de emergencia, búsqueda e identificación desde el primer momento.

Así lo ha explicado este domingo el comandante Andrés López, psicólogo de la Guardia Civil, quien ha reconocido que, aunque los agentes son personal "muy curtido", una intervención de estas características puede dejar un sentimiento de "frustración" y provocar cierto desgaste emocional.

El comandante ha recordado que los primeros efectivos desplazados al lugar tuvieron que enfrentarse al impacto de encontrar fallecidos y personas heridas, así como a las labores de evacuación. Desde el inicio contaron con el apoyo de los psicólogos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), y posteriormente se ha mantenido un seguimiento de los compañeros que han intervenido en el dispositivo.

La asistencia se ofrece a demanda, aunque López ha insistido en la importancia de que los psicólogos contacten con los agentes incluso cuando no manifiestan necesitar ayuda. El objetivo es ofrecerles un espacio en el que puedan compartir sus emociones y experiencias, además de detectar posibles dificultades psicológicas que puedan aparecer con el paso del tiempo.

De hecho, ya se ha atendido sobre el terreno a algunos efectivos, especialmente por la frustración y el desgaste acumulado. El comandante también ha recordado que entre las víctimas mortales hay guardias civiles, algunos de ellos compañeros y amigos de los agentes que participan en el operativo.