Ángel, florista en Toledo, prepara casi 1.000 centros en plena subida de precios: "Mucha gente no puede gastarse 60 €"

"Cada vez se está poniendo más caro llevar flores al cementerio". Ángel Muñoz, fundador de la floristería Decoflor de Toledo, resume así una de las principales dificultades que ha marcado la campaña de Todos los Santos de este año.

El encarecimiento de las flores ha obligado a los clientes a mirar más el bolsillo antes de elegir sus composiciones, mientras los gustos también evolucionan: los mayores siguen apostando por los centros tradicionales y los jóvenes buscan diseños más originales y personalizados.

Muñoz conoce bien esta tradición desde el mostrador de su establecimiento, situado en la calle Alemania de Toledo. Decoflor nació como una pequeña floristería en un barrio de la ciudad en crecimiento y, con los años, ha ampliado su actividad hasta prestar servicio en toda la provincia, con reparto a domicilio y trabajos para tanatorios. Su volumen de trabajo durante estas fechas da una idea de la dimensión de la campaña: este año han preparado cerca de 1.000 centros.

Sin embargo, no ha sido una campaña sencilla. "La verdad es que este año ha sido complicado", reconoce a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha este florista, que apunta directamente al aumento del precio de la flor como principal motivo. Una subida que termina repercutiendo en el consumidor y que, en algunos casos, hace que las familias se replanteen cuánto dinero pueden destinar a este homenaje.

"Hay mucha gente que no se puede permitir un centro de 60 euros y menos al final le parece muy pequeño para llevárselo", explica. En Decoflor calculan que el gasto medio de una familia ronda los 50 euros, aunque existe una diferencia importante entre quienes realizan encargos más económicos y quienes prefieren composiciones de mayor tamaño.

"Lo que me comentan mis clientes es que cada vez se está poniendo más caro llevar flores al cementerio", añade Muñoz. Aun así, considera que, al tratarse de una tradición que muchas familias mantienen una vez al año, no siempre están dispuestas a renunciar a ella.

Auge de las flores tropicales

El precio no es el único elemento que está modificando los encargos. La edad de los compradores también influye en el tipo de composición que termina en el cementerio. Según observa este florista, las personas mayores suelen tener más claro lo que quieren y mantienen su preferencia por los arreglos tradicionales. Entre los más jóvenes, en cambio, gana terreno la búsqueda de algo diferente.

"Cuanto más mayor eres, quieres algo más tradicional y cuanto más joven eres, la tendencia es a algo diferente", resume. Entran así en escena las flores tropicales, los girasoles y las composiciones con colores menos habituales, como los azules obtenidos mediante el teñido de determinadas flores.

Pese a esta evolución, hay especies que continúan siendo imprescindibles en estas fechas. El crisantemo sigue siendo uno de los grandes protagonistas de Todos los Santos, acompañado del clavel. Su éxito, explica Muñoz, no responde únicamente a la costumbre, sino también a su durabilidad.

"Al final lo que quiere la gente es que le dure más el centro, ya que se va a gastar un dinero", señala. Una característica especialmente importante cuando las composiciones se colocan en los cementerios y se busca que permanezcan en buenas condiciones durante más tiempo.

Encargos "muy personales"

Pero si hay algo que refleja cómo está cambiando la manera de recordar a los fallecidos son algunos de los encargos que llegan a la floristería. Ya no todo se limita a elegir un ramo o un centro de flores: hay familias que quieren que la composición represente los gustos, las aficiones o incluso algún objeto que identificaba a la persona que ha muerto.

En Decoflor han preparado este año una cabeza de caballo hecha con flores. En otras ocasiones, han recibido encargos para reproducir una insignia de BMW o una botella de vodka. Son composiciones que se alejan de lo habitual y que buscan convertir el homenaje en algo mucho más personal.

"Si al difunto le gustaban mucho los caballos o los galgos, quiero que sea la cabeza de un caballo", explica Muñoz. De esta manera, las familias encuentran una forma de recordar a sus seres queridos a través de aquello que les gustaba en vida.

Jardinera de flores preparada por Decoflor. Cedida

Este cambio en los encargos no significa, sin embargo, que la tradición esté desapareciendo entre los jóvenes. El florista considera que existe un relevo generacional, aunque buena parte de él nace de las costumbres que han transmitido los mayores a sus hijos y nietos.

La preparación de una campaña de estas dimensiones también exige organización. En Decoflor recomiendan realizar los encargos con entre 15 días y tres semanas de antelación para garantizar que haya flores suficientes. Con un volumen cercano al millar de centros, llega un momento en el que tienen que cerrar los pedidos porque necesitan calcular la cantidad de flor disponible.

Así, cuando llega el 1 de noviembre, el trabajo más intenso ya ha quedado atrás. Este año, en la floristería toledana apenas quedan cuatro encargos pendientes de recoger y algún comprador de última hora. Detrás de cada uno de ellos, recuerda Muñoz, hay una historia diferente: "Cada cliente tiene una historia diferente".