Urda eleva "el grito de una tierra herida" en un multitudinario funeral por las víctimas del accidente de tren

Cada 28 de septiembre, Urda multiplica su población. Ese día, miles de fieles acuden a la procesión de su Cristo de la Vera Cruz, una de las imágenes más veneradas de Jesús Nazareno en toda Castilla-La Mancha y que sitúan a este pueblo como punto de peregrinación para fieles. Ese mismo bullicio, pero ahogado en el silencio del dolor, ha sido el protagonista en el multitudinario funeral celebrado en la parroquia de San Juan Bautista por el alma de las 69 víctimas mortales del choque de trenes del pasado miércoles.

El encargado de presidir el oficio religioso y poner voz al "grito de una tierra herida" ha sido el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, que ha estado escoltado tanto por el párroco de Urda, José Miguel Fernández como por Fernando Fernández Bobadilla el de Los Yébenes, la localidad vecina en cuyo término municipal se produjo la colisión y que también ha sido golpeada con dureza por esta tragedia. No en vano, estos dos sacerdotes fueron de los primeros en acercarse al lugar para prestar tanto su ayuda como su apoyo emocional y espiritual a las víctimas.

A esta misa han asistido el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, acompañado de la consejera portavoz, Esther Padilla y de la vicepresidenta segunda de las Cortes regionales, Josefina Navarrete. Los tres han ocupado el primer banco junto a Manuel Galán, alcalde de Urda y Jesús Pérez, regidor municipal de Los Yébenes.

Josefina Navarrete, Esther Padilla, Jesús Pérez, Manuel Galán y Emiliano García-Page en el funeral de Urda. JCCM

Los presidentes de las diputaciones de Toledo y Ciudad Real -Concepción Cedillo y Miguel Ángel Valverde, respectivamente-, el líder del PP en la región, Paco Núñez; el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez o diputados y senadores durante la última legislatura como Carmen Fúnez, Israel Fernández, Vicente Tirado o Pilar Alía, entre otros, han conformado una nutrida representación política de la que también han tomado parte diputados regionales o alcaldes de la región.

Durante la homilía, monseñor Cerro, que ha concelebrado la misa junto a su obispo auxiliar, César Magán, ha querido elevar ese "grito de tantas familias que han perdido a sus seres queridos" y de "quienes todavía se encuentran en los hospitales, de quienes esperan noticias, de quienes han visto cómo su vida cambiaba en unos instantes".

Manuel Galán, alcalde de Urda y Emiliano García-Page. JCCM

Emiliano García-Page saluda al alcalde de Los Yébenes, Jesús Pérez. JCCM

"Es el grito de toda una sociedad que se ha sentido profundamente conmovida por la tragedia ferroviaria en Urda", ha apostillado.

El arzobispo de Toledo ha destacado que el objetivo de la celebración de esta eucaristía no es otro que "orar por nuestros hermanos fallecidos, para acompañar a sus familias y para pedir al Señor por todos los heridos".

En este punto, se ha querido parar a agradecer "tantos gestos de entrega y servicio que se han realizado desde estos pueblos, en estos días".

"Como arzobispo de Toledo, y también en nombre del obispo auxiliar, quiero hacer llegar nuestra cercanía de padres y pastores a todas las familias. Queremos deciros que vuestro dolor es también nuestro dolor. Que la Iglesia quiere estar a vuestro lado, acompañaros, escucharos y sosteneros", ha señalado.

Un momento de la misa funeral. JCCM

Cerro Chaves ha recordado que el papa León XIV también ha querido "hacerse presente en esta tragedia" a través de un telegrama enviado a la archidiócesis el 29 de octubre y en el que "ha expresado su dolor, su oración por los fallecidos, su cercanía a los familiares y su reconocimiento a quienes trabajan en las tareas de socorro".

"Agradecemos de corazón esta solicitud del Santo Padre, que nos hace experimentar la comunión de toda la Iglesia", ha apuntado el arzobispo.

La ceremonia religiosa ha concluido con la entrega, por parte del arzobispo, del báculo que el pueblo de Urda le regaló hace tiempo, que ha dejado depositado junto al Cristo de la Vera Cruz, donde quedará un tiempo para que el propio Cristo "siga alentando la esperanza de los familiares, dé descanso eterno a los que han muerto, y a los heridos que también les conforte en medio de su dolor".

Procesión en silencio

Los preparativos de esta ceremonia religiosa comenzaba en la noche anterior con una sobrecogedora procesión de traslado del Cristo desde su basílica hasta la parroquia de San Juan Bautista.

En este recorrido, presidido por un silencio sepulcral, esta imagen del Nazareno de 400 años de antigüedad ha estado acompañada por centenares de urdeños, los mismos que durante los últimos días han ofrecido su solidaridad, ayuda y aliento a heridos y familiares golpeados por esta catástrofe ferroviaria.