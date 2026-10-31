Guadalajara llora la muerte de Raúl Triguero, periodista de 43 años que viajaba en los trenes accidentados en Urda

El colegio Santa Ana de Guadalajara ha mostrado su pésame por el fallecimiento de Raúl Triguero, periodista de 43 años que se encuentra entre las 69 víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda.

Este antiguo alumno del centro guadalajareño, bastante conocido por su labor profesional en diferentes programas ligados a la actualidad del corazón, trabajaba actualmente en el programa de Telecinco 'De Viernes' y había tomado el tren por un motivo laboral, hacer una entrevista a Amador Mohedano en Sevilla.

"Acompañamos a su familia y seres queridos en estos momentos tan difíciles y les trasladamos nuestro más sentido pésame. Descanse en paz", ha publicado el colegio Santa Ana en sus redes sociales.

Las muestras de cariño y pésame por la pérdida de Raúl se han extendido en las últimas horas tanto por redes sociales como por medios de comunicación.

Especialmente emotiva ha sido la despedida de sus compañeros de 'De Viernes' en el programa de esta semana que ha sido emitido por expreso deseo de la madre de Raúl. "Mañana, a trabajar", había pedido a los compañeros de su hijo, según contaban Santi Acosta y Bea Archidona, presentadores del espacio.

Acosta ha sido el primero en tomar la palabra visiblemente emocionado: "Nos gustaría empezar este programa diciendo buenas noches, pero no lo son. No lo son para las víctimas del accidente de Toledo ni para sus familias. Tampoco lo son para nosotros".

El conductor ha admitido que ante tragedias de este tipo, "hay una frase que escuchamos constantemente: la vida sigue". Sin embargo, ha lamentado en algunas ocasiones, "la vida no siempre sigue".

Comenzamos la noche como nunca hubiésemos querido. 🖤 Hoy, antes que nada, queremos recordarte. Te recordaremos siempre, Raúl. Descansa en paz. https://t.co/PeHE1fAT6T — ¡De Viernes! (@deviernestv) October 30, 2026

Por su parte, Bea Archidona ha querido dirigirse directamente a su compañero fallecido. “La vida es preciosa, pero a veces se para, como se ha parado para muchas personas y muchas familias. Se ha parado para ti, Raúl. Para tus padres, Paqui y Paco, que son maravillosos. Para tu hermana Nora —tú no sabes cómo lloraba— y para tu sobrino, del que tanto hablabas".

Este repaso continuaba por su marido Marcos, "el amor de tu vida", para quien la vida también "se ha parado". "Es guapísimo y altísimo, pero eso es solo el envoltorio de toda la belleza que lleva dentro”, ha añadido.

Además apuntaba que "la vida se ha parado para todos tus amigos, tus amigas y tus compañeros de profesión", de manera especial "para los compañeros de este programa, que han hecho un esfuerzo tremendo esta semana y, sobre todo, hoy para poder estar aquí".

36 víctimas identificadas

A última hora de este viernes, el Centro Integrado de Datos (CID) confirmaba que los forenses habían completado todas las autopsias y que se habían completado un total de 36 identificaciones -18 hombres y 9 mujeres-.

Del mismo modo, detallaban que siguen activas 67 denuncias por desaparición, de las que 14 pertenecen a ciudadanos extranjeros de Argentina, Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia, Japón, México, República Checa, Túnez y Venezuela.

En un primer momento, se había registrado 72 denuncias, pero esta cifra se ha actualizado después de que cinco personas fueran localizadas con vida.