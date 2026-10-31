El curioso cementerio de Toledo donde los árboles ejercen de lápidas: mariachis, cuentos o mariposas para despedirse

Honrar la memoria de un ser querido no siempre significa acudir a un cementerio y dejar flores sobre una tumba. Hay familias que han encontrado otra forma de hacerlo: convertir los árboles en sus lápidas y la naturaleza en el lugar donde regresar para recordar a quienes ya no están.

Una forma diferente de mantener vivo su recuerdo que gana protagonismo con la llegada del Día de Todos los Santos. Uno de sus ejemplos se encuentra en la provincia de Toledo.

Se llama Recordarium, está situado en Méntrida y ha superado las 1.800 ceremonias funerarias en lo que va de 2026, duplicando aproximadamente las cifras del año anterior. Este bosque funerario, ubicado a unos 35 minutos de Madrid, abrió sus puertas en octubre de 2020 y desde entonces alberga los restos de más de 5.000 personas.

Recordarium placas. Recordarium

La propuesta está dirigida a las familias que optan por la incineración y buscan un lugar diferente donde depositar o esparcir las cenizas de sus seres queridos. El crecimiento de este tipo de espacios coincide con la evolución de las preferencias funerarias en España, donde la cremación ya representa más de la mitad de los servicios.

Según la Radiografía del sector funerario de PANASEF, en 2025 se realizaron 236.774 cremaciones, frente a 210.208 inhumaciones. De esta forma, el 52,97 % de los fallecidos fueron incinerados, frente al 50,11 % registrado durante el año anterior.

Dos personas velando a un familiar. Recordarium

La búsqueda de otros lugares para depositar las cenizas también aparece reflejada en una encuesta realizada por Pazy, empresa española de servicios funerarios, entre más de medio millar de participantes. El 65,3 % de quienes respondieron a la pregunta sobre el destino de las cenizas eligió al menos una alternativa vinculada a la naturaleza.

En concreto, el 22,3 % manifestó que le gustaría descansar junto a un árbol en un bosque, el 23,7 % optó por la montaña o el campo y el 27,6 % señaló el mar. Unas cifras que reflejan el interés por despedidas diferentes a las tradicionales y por espacios que permitan mantener el recuerdo de los fallecidos en contacto con la naturaleza.

Despedidas con mariachis

Recordarium ofrece distintas modalidades para depositar las cenizas, desde su esparcimiento en la naturaleza hasta columbarios ecológicos y árboles familiares, donde pueden descansar los restos de hasta diez personas. El esparcimiento tiene un precio de partida de 249 euros.

El recinto cuenta con unos 3.000 árboles de más de trece especies mediterráneas y ha ampliado su superficie más de un 35 % durante el último medio año. También ha incrementado su capacidad para recibir visitantes, que pueden regresar al lugar para pasear, leer o compartir recuerdos junto al árbol donde descansan sus familiares.

Las ceremonias tampoco siguen necesariamente un formato convencional. Ana González, cofundadora de Recordarium, recuerda algunos homenajes que han tenido lugar en este entorno y que reflejan hasta qué punto las familias buscan despedidas relacionadas con la personalidad y la historia de vida de quienes han fallecido.

En una de ellas, unos mariachis acompañaron al sacerdote mientras interpretaban rancheras junto al árbol del difunto. En otra ocasión, una familia con niños pequeños leyó un cuento a su hermano fallecido junto a un sauce llorón. También se celebró una despedida con una suelta de mariposas mientras se leía El Principito en francés para recordar a una joven extremeña que vivía en París.

"La muerte duele igual y una ceremonia no cambia eso. Lo que sí puede hacer es que la despedida tenga más sentido para la familia y refleje mejor cómo era esa persona", explica María Hermida, portavoz de Pazy.

Organizar tu despedida

Otra de las tendencias que observan tanto Recordarium como Pazy es la planificación anticipada de los funerales. Cada vez más personas contratan estos servicios para dejar organizados algunos aspectos de su despedida y evitar que sus familiares tengan que tomar decisiones en un momento especialmente complicado.

"Quien ha vivido la pérdida de un familiar y ha visto todo lo que hay que decidir, a menudo con prisa y con las emociones a flor de piel, no quiere que sus seres queridos pasen por lo mismo", explica González.

En la misma línea, Hermida señala que dejar indicadas las preferencias personales puede ayudar a las familias a afrontar el duelo. "Hablar de nuestro propio funeral sigue costando, pero estamos viendo que muchas personas empiezan a entenderlo como una forma de cuidar a los que se quedan.

"Dejar indicado qué tipo de ceremonia prefieres evita muchas dudas a la familia en un momento muy complicado", apunta. Al final, el "lugar donde descansan las cenizas es también el lugar al que regresan quienes mantienen vivo el recuerdo".