La Catedral de Toledo celebrará un "funeral oficial" por las víctimas del accidente de Urda en los próximos días

La Catedral de Toledo acogerá en los próximos días un "funeral oficial" en memoria de las 69 víctimas mortales que se ha cobrado el accidente de tren ocurrido el pasado miércoles entre las localidades toledanas de Urda y Los Yébenes.

Durante la celebración de un oficio religioso en la parroquia de San Juan Bautista de Urda este sábado, el arzobispo primado, Francisco Cerro Chaves, ha avanzado que la fecha concreta de esa "convocatoria oficial" se dará a conocer "dentro de unos días" pero con "tiempo suficiente".

Cerro Chaves, que ha concelebrado el oficio religioso junto al obispo auxiliar, César Magán, ha invitado a ese funeral convocado por la Archidiócesis de Toledo junto a toda la provincia eclesiástica de la región, ha invitado a "todos los familiares y a todos los que han sufrido" así como a "todos los obispos que han participado de ese dolor y se han unido a las víctimas y sus familiares".

Además, ha señalado que cuando se celebre ese funeral oficial repasarán la "cantidad de gente de todo el mundo", conferencias episcopales enteras, que han escrito desde Venezuela, Lisboa o toda España para expresar "una cercanía y solidaridad que nos ha conmovido".

Presencia de los Reyes

Por el momento, se desconoce si esta celebración gozará de rango de funeral de Estado y contará con la presencia de los Reyes de España, quienes este mismo jueves visitaban a los ingresados en el Hospital Universitario de Toledo.

En el anterior precedente, el del accidente de Adamuz, este acto, que iba a celebrarse el 31 de enero, se pospuso sine die porque muchas de las familias de las víctimas no iban a acudir o bien porque sus familiares seguían hospitalizados o porque no estaban de acuerdo en participar en una celebración que fue planteada desde el Gobierno como laica.

Como ha ocurrido este sábado en Urda, en Huelva sí se celebró una misa funeral por el alma de las 45 víctimas mortales de este accidente a la que acudieron Sus Majestades pero en la que no estuvo presente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Telegrama del Papa

Por otra parte, durante la homilía Cerro Chaves ha recordado que el papa León XIV también ha querido "hacerse presente en esta tragedia" a través de un telegrama enviado a la archidiócesis el 29 de octubre y en el que "ha expresado su dolor, su oración por los fallecidos, su cercanía a los familiares y su reconocimiento a quienes trabajan en las tareas de socorro".

"Agradecemos de corazón esta solicitud del Santo Padre, que nos hace experimentar la comunión de toda la Iglesia", ha apuntado el arzobispo.