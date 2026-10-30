El TSJCM reforzará el Tribunal de Instancia de Orgaz para que la jueza se dedique en exclusiva al accidente de Urda

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha acordado el refuerzo de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz (Toledo) para permitir a la titular de la plaza número 2 dedicarse en exclusiva a la instrucción del procedimiento judicial del accidente ferroviario de Urda.

El refuerzo propuesto contempla una comisión de servicios con relevación de funciones para que un segundo juez se encargue de la tramitación ordinaria del resto de los asuntos civiles y penales.

Además, se ha acordado el mantenimiento del apoyo de una de las magistradas experta en gestión de emergencias y catástrofes, concretamente la titular de la plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Toledo.

Este apoyo se mantendrá activo hasta que la medida de refuerzo propuesta sea efectiva.

Por otro lado, la Sala de Gobierno ha tenido conocimiento de las medidas de refuerzo acordadas en el Registro Civil de Orgaz para la tramitación, con la mayor agilidad posible, de las inscripciones de defunción y licencias de enterramiento de las víctimas.

Durante la reunión, también ha reiterado sus condolencias a víctimas, familiares y allegados del grave accidente, manifestando su "plena disponibilidad y compromiso con la atención que precisen en estos dolorosos momentos".

Por último, han asegurado que se mantiene activa la comisión de crisis de la Sala de Gobierno del TSJCM, con disponibilidad de realizar las reuniones precisas y que el servicio requiera.