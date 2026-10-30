Tres policías salvan la vida a un hombre que entró en parada cardiorrespiratoria mientras jugaba al pádel en Talavera

Dos agentes de la Policía Nacional y uno de la Policía Local de Talavera de la Reina (Toledo) han salvado la vida a un hombre que cayó desplomado y entró en parada cardiorrespiratoria mientras jugaba al pádel en un centro deportivo de la ciudad.

Los tres agentes, que se encontraban fuera de servicio disputando un partido en la pista contigua, actuaron con gran celeridad al comprobar que el afectado se había desplomado a pocos metros.

Rápidamente, uno de los policías nacionales se aproximó a la víctima, "comprobando que no tenía pulso, no respiraba, ni respondía a estímulos", por lo que comenzó a realizar las correspondientes maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), según detalla la Policía Nacional en nota de prensa.

Mientras, su compañero se dedicó a colaborar en las labores de auxilio con el objetivo de mantener con vida al varón hasta la llegada de los servicios sanitarios.

Por su parte, el policía local auxilió a la víctima con el desfibrilador externo semiautomático (DESA) de las instalaciones deportivas, llegando a realizar una primera descarga que fue clave para mantener con vida al herido hasta la llegada de los servicios sanitarios.

"La rápida respuesta, los conocimientos profesionales y colaboración de los agentes y de un bombero que se sumó con posterioridad, fue decisiva para la supervivencia de la víctima", recalcan desde la Policía Nacional.