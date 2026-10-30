Núñez denuncia la "nefasta" gestión del Gobierno y exige "explicaciones y transparencia" tras el accidente de tren de Urda

El presidente de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha considerado imprescindible que se abra una "investigación gubernamental en paralelo a la investigación judicial con todos los medios necesarios y sin ningún tipo de interferencia" para esclarecer todo lo sucedido en referencia al accidente ferroviario de este 28 de octubre en Urda.

A su juicio, "los españoles tienen derecho a saber dónde ha ido cada euro, en qué se ha invertido, qué se anuncia pero no se ejecuta, qué se promete y no se cumple o qué dinero se tiene y dónde se invierte".

Asimismo, ha calificado de "nefasta" la gestión gubernamental y ha asegurado que los ciudadanos "merecen explicaciones y transparencia".

Núñez ha afirmado que España "es una nación herida" y que "necesita recuperar la confianza en sus instituciones y en quienes tienen la responsabilidad de gobernar".

Durante su intervención en rueda de prensa y vestido de negro en señal de luto, también ha trasladado, en nombre de su partido, el "profundo dolor y consternación por la enorme tragedia que ha sucedido en nuestra tierra".

"España y Castilla-La Mancha estamos de luto", ha dicho mientras mandaba el pésame a las familias de los fallecidos, les deseaba una "pronta recuperación" a todos los heridos y trasladaba su apoyo y cariño a las familias que todavía esperan noticias de sus seres queridos.

También ha enviado sus condolencias a los familiares de la exministra del PP, Fátima Báñez, fallecida en uno de los trenes, y con quien compartió, "hace pocos días", en un acto con motivo de la celebración del Día de la Mujer Rural en Toledo.

El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha agradecido la labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad tras el accidente, así como todas las personas que han colaborado, haciendo una mención especial al trabajo de los sanitarios.

Asimismo, ha destacado la respuesta de los vecinos de Urda que, según asegura, desde el primer momento demostraron una enorme generosidad, valentía y solidaridad, siendo los primeros en prestar ayuda a las personas afectadas.

En este sentido, ha mostrado su reconocimiento al alcalde de la localidad, Manuel Galán, por su compromiso y presencia constante a pie de emergencia desde que ocurrió la emergencia.

"Nos sentimos profundamente orgullosos de nuestros vecinos de Urda. Han demostrado que, cuando llegan momentos tan difíciles, nuestra gente siempre está dispuesta a ayudar y a dar lo mejor de sí misma", ha dicho.