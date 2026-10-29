Colas de viajeros en la estación de tren de Toledo. Cedida

Renfe habilita un plan alternativo por carretera entre Madrid, Ciudad Real y Puertollano por el cierre de la vía

Debido al accidente de tren de Urda (Toledo), la circulación de la línea de alta velocidad entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía se mantendrá interrumpida.

Por ello, desde Renfe han avanzado que están trabajando en la programación de planes alternativos de transporte para garantizar la movilidad de los pasajeros.

Ante esta situación, desde la compañía han habilitado varios servicios especiales por vía convencional para conectar Madrid, Ciudad Real y Puertollano en ambos sentidos. Una medida que incrementará en aproximadamente 1:30 horas el tiempo de viaje.

Servicios especiales

Madrid-Ciudad Real-Puertollano: salidas desde Madrid Pta. Atocha a las 8:00, 10:30, 12:00, 14:00, 16:30, 18:00, 20:00 y 22:30 horas.

Ciudad Real-Madrid: salidas desde Ciudad Real a las 7:15, 9:00, 11:00, 13:30, 15:00, 17:00, 19:30 y 21:00 horas.

Puertollano-Madrid: salidas desde Puertollano a las 04:45, 6:45, 8:15, 10:00, 12:00,15:30, 18:15 y 20:15 horas.

Renfe ha comunicado que está ultimando la programación de estos servicios y ha avanzado que detallará, a través de sus canales oficiales, los horarios, recorridos y servicios disponibles en cuanto se tenga definida la operativa.

Corredor Madrid-Andalucía

A partir del viernes 30 y mientras permanezca interrumpida la circulación de alta velocidad, Renfe ofrecerá un plan alternativo de transporte para facilitar la movilidad de los viajeros que necesiten desplazarse entre Madrid y Andalucía.

Además, la compañía ha habilitado cambios y anulaciones sin coste para los afectados por la suspensión de dicha línea.

Huelga de maquinistas

Asimismo, Renfe está informando a los viajeros afectados de que, con motivo de la huelga de maquinistas de este 29 de octubre, los servicios de determinados núcleos y corredores —incluidos los trenes sujetos a servicios mínimos— pueden sufrir alteraciones.

Ante esta situación, recomiendan viajar únicamente en tren cuando resulte imprescindible.

Esta huelga de maquinistas llega después del grave accidente por alcance entre un AVE de Renfe y un tren de Iryo en la mañana del 28 de octubre, que ha provocado decenas de muertos, cientos de heridos y una gran consternación entre la sociedad.