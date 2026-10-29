El Papa León XIV envía un emotivo mensaje al arzobispo de Toledo dando el pésame por la tragedia ferroviaria de Urda

El Papa León XIV ha expresado su pesar por el trágico accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo), que ha causado al menos 69 muertos y más de un centenar de heridos.

El Pontífice se ha mostrado "vivamente apenado" al conocer la "dolorosa" noticia del siniestro, según recoge un telegrama firmado por el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, y enviado al arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves.

En el mensaje, León XIV transmite su "sentido pésame" a los familiares de las víctimas mortales y sus "expresiones de consuelo, viva solicitud y deseos de pronto restablecimiento de los heridos".

Asimismo, el Papa ofrece sus "sufragios por el eterno descanso de los difuntos" y anima a los integrantes de los equipos de emergencia a "perseverar en los trabajos de socorro y asistencia" que continúan desarrollándose en la zona del accidente.

El mensaje concluye con la bendición apostólica que el Pontífice imparte "de corazón" a todos los afectados, como "signo de esperanza en el Señor resucitado".

El mensaje del Vaticano llega después de que el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, se desplazara personalmente este miércoles a la zona del accidente nada más tener conocimiento de lo ocurrido, con el propósito de ofrecer acompañamiento espiritual a las víctimas y a los heridos.

Mientras tanto, los equipos de emergencia continúan trabajando en el lugar del accidente para completar la búsqueda de posibles víctimas y la retirada de los vagones siniestrados.

El balance provisional asciende a 69 fallecidos. En paralelo, las autoridades mantienen las labores de identificación de los muertos y la atención a los heridos, cuatro de ellos en estado crítico.