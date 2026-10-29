Nuevo incidente ferroviario en Toledo: 454 pasajeros atrapados y a oscuras en un túnel por un enganchón en la catenaria

Un tren de alta velocidad de Ouigo con 454 pasajeros a bordo de la línea Murcia-Valladolid ha quedado detenido este jueves en el túnel de El Regajal, en el término municipal de Ontígola (Toledo), debido a una incidencia en la catenaria que ha interrumpido el suministro eléctrico.

El incidente ha obligado a interrumpir la circulación por una de las vías entre Valdemoro y Villarrubia de Santiago y está afectando a los servicios de alta velocidad entre Madrid y Levante se ha saldado sin daños personales entre las personas que viajaban en el convoy

Fuentes conocedoras de la situación, que se ha producido apenas 24 horas después del accidente ferroviario que ha costado la vida a 69 personas en Urda, han explicado a este periódico que los viajeros se encuentran bien y que se estaba preparando un transbordo a otro tren para permitirles continuar su trayecto.

El tren 6775 Murcia-Valladolid ha sufrido un enganchón de catenaria en un túnel a la altura de Aranjuez (Comunidad de Madrid), donde se encuentra detenido. No hay daños personales. OUIGO está coordinando ya el envío de un tren para realizar el transbordo de los pasajeros a la mayor brevedad y continuar su viaje hasta Madrid Chamartín. Aquellos viajeros que continuasen su trayecto hasta Segovia y Valladolid lo realizarán en autobús. En el caso de los viajeros cuyo trayecto fuese Madrid Chamartín-Valladolid, el servicio se cancela y se aplica la máxima política de compensación: cambio gratuito del billete o devolución íntegra del mismo. Adicionalmente, los viajeros recibirán una compensación equivalente al 200% del coste del billete. Para resolver cualquier consulta, todos los canales de atención al cliente están disponibles para los viajeros. — OUIGO España (@OUIGO_Es) October 29, 2026

La operación, según estas fuentes, estaba prevista inicialmente para aproximadamente una hora después de conocerse la incidencia.

El tren que debía recoger a los pasajeros tenía previsto llegar al túnel en unos 25 minutos, mientras que vigilantes de seguridad se dirigían al lugar para colaborar en el traslado de los viajeros.

Evacuación a oscuras

El hecho de que el convoy se encuentre en un túnel de más de un kilómetro de longitud dificulta las labores. Al haberse interrumpido el suministro eléctrico por el enganchón de la catenaria, el tren permanece a oscuras, según las mismas fuentes.

Renfe ha informado de la incidencia a través de sus redes sociales. "Debido a una incidencia técnica en un tren OUIGO que afecta al suministro eléctrico, permanece interrumpida la circulación por vía I entre Valdemoro y Villarrubia de Santiago", ha comunicado la compañía.

La operadora también ha advertido de que está afectada la circulación de alta velocidad entre Madrid y Levante.

El incidente se produce apenas un día después de la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo), donde la colisión entre dos trenes de alta velocidad ha causado al menos 69 víctimas mortales y más de un centenar de heridos.

Comunicado de Ouigo

La compañía Ouigo ha confirmado que el tren afectado es el 6775, que cubría el trayecto entre Murcia y Valladolid, y ha precisado que el enganchón de catenaria se ha producido en un túnel, donde el convoy permanece detenido sin que se hayan producido daños personales

La empresa está coordinando el envío de otro tren para realizar el transbordo de los viajeros lo antes posible y permitirles continuar su viaje hasta Madrid Chamartín. Quienes tuvieran previsto seguir hasta Segovia y Valladolid completarán el trayecto en autobús.

Además, Ouigo ha anunciado que los viajeros cuyo recorrido fuese Madrid Chamartín-Valladolid no podrán realizarlo en el tren previsto, ya que el servicio ha sido cancelado. La compañía ofrece a estos pasajeros un cambio gratuito del billete o la devolución íntegra de su importe.

Como medida adicional, la operadora ha comunicado que compensará a los viajeros afectados con el 200 % del coste del billete. También ha puesto a disposición de los pasajeros todos sus canales de atención al cliente para resolver dudas y gestionar las alternativas de viaje.