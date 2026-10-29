Manuel San Emeterio busca a su hermano Pepe que viajaba en el AVE dirección Sevilla en el vagón 8. Ángela Pulido Díaz

Manuel busca "desesperado" a su hermano Pepe tras el accidente de tren: "Encontraron a su perro, pero nada más"

El silencio se ha instalado este jueves en la Casa Sacerdotal de Toledo. Allí, en el barrio de Buenavista, 59 familiares de personas desaparecidas tras el choque de dos trenes de alta velocidad, con destino Sevilla, en Urda (Toledo) han pasado la noche a la espera de una noticia que no llega.

Junto a ellos, otras 13 personas del dispositivo de atención han permanecido en el centro, donde la Guardia Civil ha organizado el alojamiento y la asistencia mientras continúa el proceso de identificación de las víctimas.

El accidente ocurrió este miércoles a las 8:53 horas, cuando un AVE de Renfe que cubría el trayecto Madrid-Sevilla chocó contra un tren de Iryo que se encontraba detenido en la misma vía, en las inmediaciones de la estación de Urda.

Familiares entrado a la Casa Sacerdotal de Toledo. Ángela Pulido Díaz

Han pasado más de 24 horas desde la tragedia y todavía hay familias que no saben dónde están sus seres queridos. Desde el exterior, ya que no se podía acceder al interior, solo se veía entrar y salir algún coche, a familiares que se acercaban durante unos minutos a la puerta para tomar aire o dar un paseo y, después, regresaban al centro. Muchos no querían hablar. No porque no tuvieran nada que contar, sino porque estaban demasiado rotos para hacerlo.

También se les ha habilitado alojamiento y comida. "Nos trajeron aquí, nos habilitaron habitaciones, nos dieron de cenar, estupendamente, todo muy bien, pendiente de nosotros, un montón de psicólogos", explica Manuel, uno de los familiares que permanece allí.

Sin noticias de Pepe Emeterio

Pero hay algo que ningún dispositivo puede aliviar: la incertidumbre. Manuel y Esther llevan desde primera hora del miércoles esperando noticias de su hermano Pepe San Emeterio, de 54 años. Viajaba en el vagón 8 del AVE que se dirigía a Sevilla. Su familia sabe que subió a ese tren pero no han vuelto a saber nada de él.

Él recibió la primera señal de alarma de una manera inesperada. Su hermano llevaba un reloj de montaña conectado a un sistema de localización. "A las 9:05 de la mañana recibí un mensaje de alerta del reloj de mi hermano indicando que había tenido un accidente", recuerda. Al abrir la ubicación del GPS vio que aparecía en la vía.

"Encendí la tele porque digo, hostia, esto es un tren, porque cogemos habitualmente los trenes", relata. Poco después comenzaron a llegar las primeras informaciones sobre el choque. Había ocurrido algo grave, pero nadie podía decirle dónde estaba Pepe.

Su perro sí apareció. Lo encontraron durante la tarde del miércoles y se lo entregaron a su cuñada. De él, sin embargo, siguen sin tener noticias.

Esther, hermana de Pepe San Emeterio, a las puertas del Centro Sagrado Corazón de Jesús. Ángela Pulido Díaz

"Lo que queremos es saber ya dónde está", resume Manuel. No pide una explicación inmediata ni busca culpables. Solo una confirmación. "Que esté vivo, que nos llamen. Que a lo mejor está inconsciente, que le han operado y por eso no lo han identificado, que esté intubado... no lo sabemos, pero por lo menos saber que está bien".

Pepe tiene una hija de 16 años y, para Manuel, es uno de los pilares de una familia con unos "padres bastante mayores". Por eso las horas pesan especialmente. "Nos queda la esperanza. No nos queda otra", dice.

La Guardia Civil ha sido, precisamente, uno de los principales puntos de contacto de las familias. Manuel viajó desde Sevilla hasta Toledo y allí aportó toda la información sobre su hermano. Después le realizaron una prueba de ADN y una segunda entrevista para completar los datos.

Familiares durante la espera para saber noticias sobre el paradero de los viajeros del AVE e Iryo. Ángela Pulido Díaz

Su valoración del trabajo de los agentes es positiva. "La Guardia Civil, la verdad es que se portó ejemplar. Han estado en todo momento muy pendientes de todos nosotros", afirma. Pero también cree que el proceso de comunicación podría estar más estructurado.

"Debería haber un protocolo bien definido para cuando ocurre este tipo de cosas, incluso más pequeñas, donde todo esté un poquito más ordenado", sostiene. "No con palabrería, sino que sea entendible hasta por un niño".

La espera sin respuestas

Esa falta de información es una de las principales preocupaciones que se respiraban este jueves dentro del centro. Otra de las familiares explica que las familias saben que hay personas que permanecen en hospitales sin identificar, pero reclaman conocer sus características para comprobar si alguno de ellos puede ser su ser querido.

"Eso es lo que todos los familiares que estamos aquí demandamos: que por favor nos digan cuáles son las características de esas personas para ver si coincide con las de nuestro familiar", explica.

Ella es Mari Carmen y busca a su marido, César Vicente Sanz, de 63 años. Lo describe como un hombre castaño y con gafas. También ha entregado su ADN. Su familia intenta agarrarse a cualquier posibilidad. Su hijo incluso contactó a través de redes sociales con la hermana de otro pasajero que viajaba junto a César. Supieron que esa persona había entrado en un centro de atención primaria y después había sido dada por desaparecida.

Familiares hablando por teléfono a las puertas de la Casa Consistorial. Ángela Pulido Díaz

"Tenemos la esperanza de que le haya pasado lo mismo, que haya sido atendido en algún sitio y que se lo hayan tenido que llevar a un hospital y que él no pueda identificarse", cuenta.

Mientras tanto, dentro del centro se acumulan las horas. "Los nervios no los puedes controlar", reconoce Mari Carmen. Las familias han pedido que algún responsable de la autoridad se acerque para explicarles directamente cómo avanza el proceso y qué pueden esperar.

En medio de esa angustiosa espera también está el padre Ángel, fundador y presidente de Mensajeros de la Paz, que esta mañana ha atendido a los medios a las puertas del centro antes de partir hacia el Hospital Universitario de Toledo.

Padre Ángel a las puertas de la Casa Sacerdotal de Toledo. Ángela Pulido Díaz

No encuentra palabras para explicar lo que están viviendo las familias. "No hay palabras para esto", afirma. Su papel, dice, es simplemente "estar con ellos".

Dentro están quienes esperan una llamada, una identificación o una noticia que cambie de golpe el sentido de estas últimas horas. Fuera, familiares que salen unos minutos vuelven a entrar sin querer hablar. Algunos miran el teléfono. Otros caminan. Todos esperan.

"Seguro que nos van a dar buenas noticias y está por ahí", dice Manuel sobre el paradero de su hermano. "Me lo imagino lleno de cablecitos y tubitos, como a él le gusta tanto la tecnología". Esta es la esperanza a la que se agarran él y las demás familias que llevan más de un día esperando en el Centro Sagrado Corazón de Jesús.