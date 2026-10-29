El doctor Álvaro Thomas-Balaguer, este jueves a las puertas del Hospital Universitario de Toledo. Ángela Pulido Díaz

Álvaro y los sanitarios del hospital de Toledo, ángeles tras la tragedia de Urda: "Salíamos de guardia, pero nos quedamos"

El reloj marcaba las nueve de la mañana del miércoles. El doctor Álvaro Thomas-Balaguer Cordero, médico adjunto de Urgencias del Hospital Universitario de Toledo, acababa de terminar su guardia cuando saltó la alarma: tragedia ferroviaria en Urda.

Lejos de marcharse a casa a descansar, él y muchos de sus compañeros decidieron quedarse en primera línea para hacer frente a la inminente avalancha de víctimas.

"Decidimos quedarnos a apoyar, aunque nuestro turno ya había terminado", ha relatado este jueves a las puertas del centro hospitalario. Una decisión crucial que permitió blindar la respuesta de un servicio que, en esos primeros compases, aún desconocía la verdadera magnitud de la catástrofe a la que iba a enfrentarse.

El complejo hospitalario atendió a cerca de 41 pacientes durante la fatídica jornada. A estas alturas, la zona cero de Urgencias ya ha sido despejada. Según el último balance, 15 heridos permanecen ingresados luchando por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y otros ocho se recuperan en planta.

Para arropar a las víctimas en estos momentos críticos y conocer de primera mano su evolución, los Reyes de España, don Felipe VI y doña Letizia, visitarán a los enfermos hospitalizados en Toledo a primera hora de esta misma tarde.

La emergencia puso al límite la capacidad operativa del Hospital Universitario de Toledo, que activó un protocolo especial de forma inmediata, anulando consultas y cirugías programadas, además de movilizar a todos los profesionales disponibles.

Balaguer elogia la rapidez de la dirección y el liderazgo de los responsables médicos: "Gracias a una excelente coordinación, con mención especial a la doctora Natividad Laín en Urgencias y al doctor Luis Marina en la UVI, todos los servicios del hospital se volcaron en apoyarnos".

Especialidades como Radiología, Anestesia, Traumatología y Cirugía se mantuvieron en alerta máxima para responder a las necesidades de los pacientes.

"No sabíamos la magnitud de la catástrofe a la que nos enfrentábamos", confiesa el facultativo ahora que el accidente ya ha segado la vida de al menos 69 personas. Pese a la extrema dureza del día, destaca el valor del esfuerzo colectivo: "Te vas con el buen sabor de boca de haber trabajado verdaderamente en equipo".

Atender a "chicos de tu edad"

La tragedia ha dejado escenas imborrables para los profesionales sanitarios del Hospital Universitario de Toledo. El doctor Thomas-Balaguer reconoce que la experiencia ha sido frenética, marcada por el alto nivel de estrés ante la incesante llegada de ambulancias.

"Ha sido duro, sobre todo por la adrenalina y por no saber qué te vas a encontrar ni en qué condiciones", señala, comparando la intensidad de la experiencia con la pandemia de la Covid-19, aunque concentrada de forma abrupta en apenas unas horas.

El perfil de los heridos, con personas de edades muy variadas, añadió una fuerte carga emocional a la intervención. "Recibir en esas circunstancias a un chico de tu misma edad choca muchísimo", admite. En el box de críticos, subraya, la clave es mantener la mente fría y actuar con celeridad para ofrecer la mejor asistencia posible.

El cuadro clínico de los heridos que atravesaban las puertas de Urgencias fue de una gravedad extrema y muy heterogénea. El doctor enumera lesiones devastadoras: disecciones femorales, líquido libre en el abdomen, traumatismos craneoencefálicos severos y lesiones medulares.

"Ha habido de todo. Confiamos en que evolucionen favorablemente, pero la gravedad dependerá del avance de cada paciente", apostilla.

"Cuesta dormir"

Pero el eco de las sirenas no se apaga al quitarse la bata. El médico, que abandonó el hospital cuando la situación por fin quedó estabilizada, confiesa las inevitables secuelas psicológicas de la jornada. "Apenas he podido dormir por la adrenalina acumulada, dándole vueltas a lo que ha pasado y pensando en los pacientes".

"Somos personas y, al final, te lo llevas a casa. Cuesta dormir porque te acuerdas de ese paciente y te preguntas si se podría haber hecho algo más o si podrías haber estado más ágil", reflexiona con honestidad.

Mientras el doctor Thomas-Balaguer peleaba en el área de Reanimación (REA) —donde ingresaban los pacientes más críticos—, el hospital desplegaba un dispositivo paralelo, con médicos específicos y apoyo psicológico, para contener y atender a los familiares de los heridos que hoy, además, contarán con el aliento de los monarcas.

A los pacientes que llegaban conscientes, sumidos en el shock del accidente, la misión del personal iba más allá de la pura medicina: "Tratábamos de tranquilizarles, asegurarles que haríamos todo lo posible por ellos y pedirles que confiaran en nosotros para salir adelante".

El balance de las horas más difíciles se sostiene sobre un pilar fundamental: la vocación. Thomas-Balaguer extiende su agradecimiento a todo el engranaje del hospital, desde enfermería y celadores, hasta auxiliares, técnicos, personal de laboratorio y administrativos.

"Ha sido un orgullo comprobar lo que de verdad significa ser un equipo sanitario", concluye.