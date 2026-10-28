Urda se vuelca para ayudar a las víctimas del accidente ferroviario: "Una bebida caliente puede sanar un poco"

El pabellón municipal de Urda (Toledo) se ha convertido en un hospital de campaña en el que se mezclan los reencuentros, la angustia de quienes buscan a sus familiares y una cadena de solidaridad vecinal.

Aitor, vecino de Urda, y su padre llevan comida y agua allí donde se necesita, también a otro tren detenido tras el accidente. Mientras, otros vecinos preparan bocadillos, sirven café y ofrecen sus coches para trasladar a los afectados.

En Urda hay quien todavía no sabe qué ha pasado con los suyos y quien, sin conocer a las personas a las que está ayudando, se ha puesto a prepararles comida. En el pabellón municipal se cruzan las familias que llegan buscando noticias, los pasajeros que necesitan atención y los vecinos que entran y salen cargados de bolsas.

Movilización de los vecinos en Urda. Ángela Pulido Díaz

Hay abrazos de alivio, preguntas que nadie puede responder todavía y personas pendientes de un teléfono que no termina de darles la noticia que esperan. Fuera, la solidaridad se organiza sobre la marcha. Nadie parece tener demasiado tiempo para detenerse.

"Es un poco instinto de supervivencia, lo que nos van pidiendo de un lado a otro y poco más", explica Aitor, que se ha movilizado junto a su padre para llevar suministros allí donde hacen falta. No habla de una operación organizada ni de un plan previo. Habla de escuchar, preguntar y salir a ayudar.

"Yo voy con mi padre y gente del pueblo. Donde hay alguien que necesita alguna cosa, la llevamos", cuenta.

La necesidad no está únicamente en el pabellón. Este vecino explica que también están preparando paquetes para otro tren que permanece detenido detrás del lugar del accidente. "Ahora mismo es con los heridos mismos, que lo que tenemos entendido han pedido la Guardia Civil para un tren que hay parado detrás del accidente, necesitan comida", relata.

Los vecinos ofrecen su ayuda en Urda. Ángela Pulido Díaz

Por eso, las bolsas que transportan no se quedan necesariamente en el municipio: su destino es también la vía, donde hay pasajeros que necesitan alimentos y agua mientras esperan.

"Un poco de todo", responde cuando se le pregunta qué llevan. Comida, agua y productos de primera necesidad. Lo que pueden reunir y trasladar. En Urda, cada vehículo disponible puede convertirse en un medio para hacer llegar ayuda a quienes todavía no pueden continuar su viaje.

Tampoco faltan manos para conseguir los suministros. "No solo los negocios, quien tiene una furgoneta o quien tiene un negocio que ya aporta algo, lo que se pueda", explica Aitor.

La ciudadanía se vuelca

La colaboración se extiende entre particulares y establecimientos, en una cadena que se construye a medida que aparecen nuevas necesidades. No hace falta que todos se conozcan ni que alguien coordine cada movimiento. Basta con saber que hay personas esperando comida al otro lado.

La misma reacción ha llevado a unos jóvenes a viajar desde Madrid hasta Urda después de conocer la tragedia. Han colocado un papel escrito a mano en el que anuncian que ofrecen tres plazas en su coche para trasladar a los afectados a Toledo o Madrid. Mientras los primeros pasajeros de Renfe comienzan a desplazarse hacia la capital en autobuses, ellos ofrecen otra alternativa para quienes necesitan acercarse a sus familiares o continuar el camino.

A unos metros, un vecino ha montado una cafetería portátil. Suele instalarla en eventos, pero esta vez ha sacado el equipo con otra intención. No sabe cuánto podrá aliviar la situación, pero sí lo que puede ofrecer: una bebida caliente a quien lleva horas esperando, a quien acaba de recibir una noticia difícil o a quien necesita sentarse unos minutos.

"No es gran cosa, pero bueno, una bebida caliente puede sanar un poco", dice. La frase suena pequeña frente a la dimensión de lo ocurrido, aunque en el pabellón los gestos pequeños se han convertido en una forma concreta de acompañar a los demás.

Solidaridad en Urda. Ángela Pulido Díaz

El café no es lo único que se prepara. El vecino explica que el panadero ha llevado una furgoneta con pan y que varias personas ya estaban haciendo bocadillos cuando él bajó a ofrecer su ayuda. "Yo, encima de un bar, y a la que he bajado a preguntar, pues ya estaban igual. Había traído el panadero una furgoneta de pan y estaban dos en la cocina haciendo bocadillos", relata.

Nervios ante la incertidumbre

Urda conoce, además, la sensación de tener que reaccionar ante una emergencia. Hace apenas unas semanas, las inundaciones obligaron al municipio a afrontar otra situación complicada. Aquella experiencia forma parte de la memoria reciente de sus vecinos, que ahora vuelven a movilizarse para atender a quienes necesitan ayuda.

Esta vez, sin embargo, la incertidumbre se concentra también en las familias que buscan a sus seres queridos.

Entre quienes aguardan noticias está una joven que llora mientras intenta localizar a su hermano. Ambos viajaban en el tren y solo sabe que él iba en el vagón 7 de uno de los AVE que podrían estar afectados.

No tiene la certeza que necesita. Mientras pregunta por él, a su alrededor otras familias esperan noticias y algunos pasajeros consiguen reencontrarse con los suyos. Los abrazos de quienes por fin se encuentran conviven con el miedo de quienes todavía no saben dónde están sus familiares.

Una joven conmocionada. Ángela Pulido Díaz

"Ha sido bastante impactante, impresionante", reconoce el vecino de la cafetería. "Es un pueblo muy pequeño y tranquilo y este tipo de cosas siempre te pillan de imprevisto". También él ha pensado en sus familiares y amigos para tranquilizarlos y comunicarles que está bien.