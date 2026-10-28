La UME se incorpora al rescate de víctimas en Urda y varias comunidades envían a la zona bomberos y ambulancias

Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) se han desplazado hasta el lugar del accidente entre dos trenes en Urda (Toledo) para ayudar con las tareas de rescate de las víctimas.

Ha sido el presidente regional, Emiliano García-Page, quien se ha puesto en contacto con el teniente coronel para pedir la incorporación de la UME al dispositivo. Además, el Gobierno regional ha elevado a nivel 2 el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam).

Según Emergencias de Castilla-La Mancha, hasta el momento hay 50 muertos y más de 179 heridos. En el siniestro están implicados un tren AVE de Renfe del fabricante Siemens en el que viajaban 147 personas y otro de Iryo de Hitachi (con 397 pasajeros a bordo) que cubrían el trayecto Madrid-Sevilla.

Movilización de recursos

El trágico accidente está movilizando muchos recursos. Fuentes cercanas a la Guardia Civil han confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que patrullas de varias provincias de la región se han desplazado hasta la zona.

La Comunidad de Madrid ha enviado al lugar ocho dotaciones de Bomberos y ocho recursos del SUMMA 112, mientras que la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 ha habilitado un puesto de atención psicosocial a víctimas y familiares en la estación de Atocha.

También el Ayuntamiento de Madrid ha enviado siete vehículos de bomberos, entre ellos dos especializados en múltiples víctimas, dos bombas y un vehículo de rescate, además de vehículos de mando y 16 ambulancias.

Por su parte, la Junta de Andalucía ha enviado UVI móviles y un vehículo de apoyo logístico del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para el apoyo a la atención de las personas afectadas

Asimismo, otros ayuntamientos y gobiernos autonómicos se han puesto a disposición de Castilla-La Mancha para ofrecer sus recursos y servicios. Algunos de ellos son Extremadura, Castilla y León, Aragón, Galicia, Cantabria o Valencia.