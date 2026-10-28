Llamamiento urgente para donar sangre en Toledo y Ciudad Real tras el accidente de tren de Urda

Llamamiento urgente para donar sangre. Debido al grave accidente ocurrido esta mañana a la altura de Urda (Toledo) por el choque de dos trenes, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha pedido a la ciudadanía colaboración para donar y abastecer las reservas de sangre en los hospitales de Toledo y Ciudad Real para atender a las víctimas.

Desde la Junta han indicado que hace falta sangre "de todos los tipos" y ha solicitado a "todos los donantes que puedan" que se acerquen a los diferentes espacios establecidos para donar.

Puntos de donación en Toledo

El Centro de Especialidades de Toledo, ubicado en Avenida de Barber, 30, estará abierto desde las 09:00 horas a 14:30 horas en horario de mañana y de 16:00 horas a 20:30 horas por la tarde. Necesitan sangre especialmente de los grupos 0 y A.

En el Hospital de Toledo, el servicio de Transfusión (Planta 0, Edificio E2), tiene un horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Desde el centro han pedido con urgencia sangre 0+ y 0-.

En otras zonas de la provincia toledana como Huerta de Valdecarábanos, su consultorio médico estará abierto de 17:00 a 20:30 horas. El centro cívico de Añover de Tajo también estará disponible a partir del 29 de octubre con un horario de 17:00 a 20:30 horas, y en Almorox, a partir del 30 de octubre, su consultorio médico también acogerá a donantes de 17:00 a 20:30 horas.

Desde ‘Donantes de Sangre de Toledo’ han comunicado que van a reforzar el personal en los puntos de donación para atender a los pacientes.

Puntos en Ciudad Real

En el Hospital General Universitario de Ciudad Real se pueden realizar donaciones en un horario de lunes a viernes de 9:00 horas a 14:30 horas. El centro médico también abre los martes y jueves de 17:30 a 20:30 horas.

Desde el Hospital General Mancha Centro (Alcázar de San Juan) aseguran que ya se están "preparando" para atender a los afectados y han pedido a las "personas que cumplan los requisitos" que acudan al Punto de Extracción, situado en la Avenida de la Constitución de Alcázar de San Juan, para "reforzar" las reservas de sangre.

Ante la "gravedad" de la situación, Mancha Centro ha activado su plan de contingencia y ha reforzado sus recursos asistenciales para atender a los heridos. También piden a los ciudadanos que se acuda al servicio de Urgencias "únicamente" en caso "estrictamente necesario".

Por su parte, la Comunidad de Madrid también ha solicitado ayuda para donar sangre de todos los tipos y mandarla a los hospitales donde se atienden a los heridos.