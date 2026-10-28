Los hospitales de Toledo, Ciudad Real y Alcázar cancelan las operaciones previstas y preparan sus quirófanos

El Hospital Universitario de Toledo, el de Alcázar y el de Ciudad Real ha suspendido toda la programación quirúrgica no urgente prevista para este miércoles con el objetivo de tener todos sus quirófanos a disposición de los heridos en el accidente entre dos trenes de alta velocidad en Urda.

La dirección del centro hospitalario toledano también ha cancelado también todas las consultas de traumatología programadas para que los especialistas puedan atender a los heridos que están comenzando a llegar a Urgencias. Se han habilitado un total de 11 quirófanos.

Asimismo, fuentes médicas han confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que se ha solicitado instrumental médico a la Comunidad de Madrid y que profesionales de otros hospitales de la región han sido movilizados para trasladarse hasta Toledo.

Además, por megafonía se ha solicitado a todos los trabajadores y usuarios que saquen sus vehículos del parking de Urgencias ante la previsible llegada masiva de heridos en ambulancias y helicópteros sanitarios.

Igualmente, desde el Hospital General Mancha Centro de Alcázar de San Juan, "debido a la gravedad del accidente de tren ocurrido recientemente", se ha hecho un llamamiento a la donación de sangre porque se necesita "reforzar urgentemente" las reservas para "poder atender a todos los heridos ingresados". Una petición que también se ha extendido a los hospitales de Toledo y Ciudad Real.

Algunos otros servicios como el de transporte de pacientes en ambulancia también se ha cancelado en hospitales como el de Ciudad Real ante la movilización de estos recursos hasta la zona del accidente.

Al menos 46 muertos

Como ha informado EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, fuentes del Servicio de Emergencias han confirmado que la cifra de fallecidos ya alcanza las 46 personas. Por el momento, se desconoce el número de heridos.

Los hechos han ocurrido a las 8.54 horas y, tras la colisión, dos vagones han caído por un terraplén. El accidente ha tenido lugar entre Mora, Orgaz y Urda, en el punto kilométrico 118.

Los trenes afectados son un AVE de Renfe y otro de la compañía Iryo, del trayecto entre Madrid y Sevilla. Según las primeras informaciones, habría sido el AVE el que ha impactado contra el Iryo.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha activado el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam), en fase de Emergencia Situación Operativa 2 en Toledo.