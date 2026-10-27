Toledo iluminará el nuevo aparcamiento del Hospital de Toledo tras las críticas por la falta de luz de noche

El Ayuntamiento de Toledo ha puesto en marcha los trabajos para instalar iluminación solar en el nuevo aparcamiento disuasorio gratuito del Hospital Universitario.

Una medida que llega después de la denuncia que emitió la Plataforma 8M alertando, el pasado 23 de octubre, de las "graves deficiencias" y "carencias básicas como una evidente falta de iluminación" que presenta el aparcamiento, situado en el barrio de Santa María de Benquerencia y que tiene capacidad para cerca de 500 vehículos.

La plataforma ha alertado de los riesgos que esto supone para las mujeres durante la noche, por la "sensación de inseguridad y por la ausencia de condiciones básicas de protección en un espacio oscuro, aislado y poco transitado, donde una posible agresión física o sexual podría pasar inadvertida y recibir ayuda sería difícil". También han señalado a las personas con discapacidad, señalando que pueden encontrarse con "dificultades añadidas para desplazarse por un terreno irregular, con gravilla suelta y con posibles barreras para la movilidad".

Por su parte, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha defendido este martes el funcionamiento de este espacio y ha señalado que responde a una demanda vecinal que ha permitido mejorar la movilidad, especialmente durante las mañanas, aunque ha señalado que también servirá para dar servicio a los residentes de las nuevas viviendas que se están construyendo por la zona.

Ante las críticas por la falta de iluminación y la ausencia de asfaltado en el espacio, Velázquez ha revelado que pavimentar la parcela en la que está el aparcamiento disuasorio "hubiera costado tres veces más" y ha asegurado que están trabajando para instalar iluminación solar en el terreno.

"Es un aparcamiento que se va a utilizar, fundamentalmente, en horas de sol, por la mañana, porque cuando no hay problemas de aparcamiento es por la noche y fin de semana", ha subrayado.

El alcalde ha explicado que el Ayuntamiento contactó con la Junta para utilizar otra parcela cercana, de propiedad autonómica, pero no fue posible ya que esa zona se destinará a instalaciones administrativas y de servicios, por lo que el Consistorio optó por el terreno que ya funciona como aparcamiento disuasorio.