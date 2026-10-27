La Diputación de Toledo perfila su presupuesto para 2027 y aprueba 3,6 millones para la gestión de residuos

La Diputación de Toledo ha abordado este martes las líneas fundamentales de su presupuesto para 2027, que contempla una previsión consolidada de ingresos y gastos de 220,8 millones de euros, y ha aprobado una modificación presupuestaria de 3,6 millones para garantizar la gestión de residuos de los municipios consorciados hasta final de año.

El pleno ordinario de octubre ha dado cuenta de la planificación inicial de las cuentas de la institución provincial y de sus organismos dependientes, que servirá de base para elaborar el proyecto presupuestario definitivo del próximo ejercicio.

Las previsiones incluyen un incremento del 5 % en los gastos de personal, la continuidad de las políticas de gasto de años anteriores y una inversión de 56,2 millones de euros en gastos de capital. Asimismo, la deuda viva estimada a 31 de diciembre de 2027 se sitúa en 16,61 millones de euros, según ha informado la Diputación en un comunicado.

El cálculo de 220,8 millones de euros corresponde al conjunto de la Diputación, el Organismo Autónomo Provincial de Gestión Tributaria (OAPGT) y el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento (CPEIS).

Estas líneas presupuestarias se han elaborado tomando como referencia la estimación de cierre del ejercicio 2026 y constituyen el punto de partida para preparar las cuentas del próximo año.

Aumento del gasto en residuos

En la misma sesión, la Corporación provincial ha aprobado inicialmente una modificación del presupuesto general de 2026, mediante un suplemento de crédito, para realizar una aportación extraordinaria de 3,6 millones de euros al Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales (CSPM).

La medida busca garantizar la cobertura de los gastos derivados de la gestión de residuos de los municipios consorciados hasta el cierre del ejercicio. Según la institución provincial, responde al incremento de los costes de los servicios prestados por el Consorcio, cuyo gasto presupuestario ha aumentado en 6,68 millones de euros respecto a 2025.

La modificación permitirá disponer de crédito suficiente para afrontar las obligaciones pendientes y contabilizar la factura correspondiente al servicio del mes de noviembre. La financiación se realizará con cargo al remanente de tesorería para gastos generales procedente de la liquidación del presupuesto de la Diputación de Toledo de 2025.

El expediente se someterá a exposición pública durante quince días hábiles. Si no se presentan reclamaciones durante ese plazo, la modificación quedará definitivamente aprobada.

El pleno también ha incluido la toma de posesión de María Belén Sánchez Martín, concejala de Layos, como nueva diputada provincial del grupo socialista por el Partido Judicial de la Zona de Toledo-Illescas.

Toma posesión diputada. Cedillo y María Belén Sánchez. Diputación Toledo

Sánchez Martín sustituye a Francisco Rodríguez Sánchez, quien renunció al cargo después de ser nombrado en septiembre coordinador de la Delegación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la provincia de Toledo.