La Junta Electoral deja a una pedanía de Talavera sin mesas electorales: los vecinos tendrán que viajar para votar

La Junta Electoral Provincial ha desestimado el recurso presentado por el Ayuntamiento de Talavera de la Reina para mantener una mesa electoral en la Entidad de Ámbito Territorial Inferior al Municipio (EATIM) de El Casar de Talavera.

Así lo ha confirmado el equipo de Gobierno de Talavera, Jesús García-Barroso, que ha explicado que la Junta Electoral fundamenta su decisión en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que no contempla la instalación de una mesa electoral en entidades locales con una población inferior a 200 habitantes.

Según ha detallado, la pedanía cuenta con 60 habitantes, pero hasta ahora se había mantenido la mesa electoral sin que se hubiera cuestionado esta circunstancia.

Reclamación

El alcalde, José Julián Gregorio, había reclamado mantener la mesa electoral en El Casar de Talavera teniendo en cuenta las circunstancias de la entidad, para facilitar el ejercicio del derecho al voto a una población mayoritariamente envejecida.

Una vez que la Junta Electoral Provincial no admite el recurso, la decisión es definitiva para las elecciones generales del 29 de noviembre.

Por ello, los vecinos de El Casar de Talavera serán distribuidos entre las mesas electorales que les correspondan y recibirán esa información en sus respectivas tarjetas censales.