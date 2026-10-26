Una empresa de Burgos logra el contrato de las escuelas infantiles de Toledo: podría arrancar en diciembre

El contrato de licitación de las escuelas infantiles de Toledo ha sido adjudicado a la empresa burgalesa Arasti Barca MA, tras recibir la mejor puntuación en la valoración de las cuatro ofertas presentadas a este proceso.

El proceso quedó paralizado el pasado mes de junio tras el recurso que interpuso la anterior empresa, La Casita de Chocolate, y que quedó desestimado por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales a finales de septiembre.

Así lo ha confirmado el concejal de Educación y Servicios Educativos, Daniel Morcillo, afirmando que, si no se presentan recursos a esta adjudicación, la previsión es que esta empresa comience a operar en las tres escuelas de la ciudad el 11 de diciembre.

De esta forma, se producirá otro cambio de empresas después de que KLC Idiomas Formación asumiera, por contrato de urgencia, el servicio en septiembre por un periodo de tres meses. Esta empresa ha obtenido la segunda mejor puntuación en la licitación.

8,6 millones

La licitación se realiza ahora por un periodo de dos años por una cuantía de 8,6 millones de euros. Ahora, la empresa Arasti Barca MA tiene un plazo máximo de diez días para presentar la documentación pertinente y certificar los requisitos legales de solvencia.

"En este plazo se pueden presentar recursos a dicha adjudicación", ha expresado Morcillo.

Asimismo, ha confiado en que este nuevo cambio para las escuelas infantiles "no genere ningún trastorno a las familias, a los niños y a las trabajadoras de las mismas".